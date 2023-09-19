Легкая победа фаворита: прогноз на матч «Барселона» — «Антверпен»

«Барселона» начала сезон с нулевой ничьи с «Хетафе», но с тех пор набрала ход. Каталонцы в субботу прошлись катком по «Бетису» — 5:0! И без того сильная группа атаки стала еще мощнее с подписанием Феликса и Канселу. Хави теперь может спокойно варьировать состав и давать отдыхать тем, кто устал, без потери качества. Левандовски и Ферран забили по три мяча в Ла Лиге, но вообще у «Барсы» может отличиться практически любой. В обороне сине-гранатовые периодически проваливаются, но эти ошибки по привычке подчищает тер Стеген. Не выручил вратарь только с «Вильярреалом», где пропустил три мяча, но Левандовски и Ко забили на один гол больше в том матче.

«Антверпен» впервые пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Совпало сразу несколько факторов. В клуб в 2022-м пришли Овермарс как спортивный директор и ван Боммел как главный тренер. Они взяли голландского бомбардира Янссена, а подписание тем же летом опытного Алдервейрелда вообще стало золотым. Защитник принес «Антверпену» первое чемпионство за 66 лет. А в квалификации ЛЧ бельгийцы прошли греческий АЕК. Есть тут и знакомые нам по РПЛ Керк и Эджуке, нигериец, правда, редко выходит на поле.

По котировкам букмекеров, у «Антверпена» есть хорошие шансы на третье место в группе H, но не более. А первый гостевой матч на «Ноу Камп» вообще не сулит бельгийцам ничего хорошего. Сомнений в победе «Барсы» нет, вопрос только в том, как много она забьет. Хорошо смотрится вариант с победой «Барселоны» с форой −2 за 1,80 в БК Pari. Плюс, учитывая скамейку запасных каталонцев, они наверняка прибавят во втором тайме, когда соперник подустанет. В «Бетсити» можно сделать такую ставку: победа «Барселоны» во втором тайме и тотал больше 1,5 за 2,06.