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14:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Испытание для команды Захаряна: прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Интер»

Финалист ЛЧ приехал в роли фаворита.

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Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: Пресс-служба клуба "Реал Сосьедад"

«Реал Сосьедад» впервые за 10 лет попал в Лигу чемпионов, и его сразу ждет серьезная проверка: в гости приехал финалист Лиги чемпионов. Результаты на старте сезона у басков пока не впечатляют: 5:3 с «Гранадой», три ничьих и поражение от «Реала» 1:2. Первый тайм с Мадридом удался команде Альгуасиля. «Реал Сосьедад» отлично выходил из-под прессинга, забил быстрый гол и хорошо прессинговал сам. Главная звезда команды сейчас — Кубо, японец и забивает, и раздает голевые передачи. Но на весь матч в таком энергичном режиме басков не хватило, и после перерыва они пропустили два мяча. Захарян пока играет за «Сосьедад» мало, адаптация еще продолжается.

«Интер» же отлично стартовал в Серии А, команда Индзаги только разгромила «Милан» 5:1. У «нерадзурри» отлично работают фланги, тут активничают Думфрис и Димарко, в центре поля Чалханоглу спокойно заменил Брозовича, а Мхитарян успевает добегать и в атаку (2 гола и пас), и в оборону. Плюс, впереди отличная пара нападающих получилась из Лаутаро и Тюрама. За последние годы это, пожалуй, сильнейшая версия «Интера», неудивительно, что он начал с 4 побед подряд в чемпионате Италии. И что еще интересно, за это время «нерадзурри» пропустили только один мяч.

«Реал Сосьедад» тоже хорош в обороне, но пока пропускает больше обычного. Голы же традиционно даются тяжело, забивного форварда нет, Ойарсабаль выходит в центре нападения номинально. Так что баскам будет непросто вскрыть оборону итальянцев. За «Интер» в этой встрече из-за травмы не сыграет Чалханоглу, и это большая потеря для «нерадзурри». Но и без него гости остаются фаворитом встречи. БК BetBoom предлагает на победу итальянцев коэффициент 2,36. С подстраховкой можно выбрать вот такую ставку: «Интер» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1,75 в «Бетсити».

Андрей Санталов

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