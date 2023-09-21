Клопп идет за Лигой Европы: прогноз на матч «ЛАСК» — «Ливерпуль»
Такого трофея в коллекции тренера еще нет.
Такого трофея в коллекции тренера еще нет.
«Ливерпуль» провалил прошлый сезон, поэтому оказался не в привычной Лиге чемпионов, а в Лиге Европы. В этом турнире команда Клоппа является главным фаворитом, и она собирается доказать это делом. Немецкий тренер еще не побеждал в ЛЕ, так что относится к ней очень серьезно. В АПЛ дела у «Ливерпуля» идут хорошо, он взял 13 очков в 5 турах. Трижды «красные» побеждали, когда по ходу матча уступали в счете, это говорит и о характере, и о том, что есть кому усилить игру со скамейки. Так, в субботу у «Ливерпуля» ничего не получалось в первом тайме с «Вулверхэмптоном». Затем Клопп выпустил центрфорварда Нуньеса (до этого там играл Гакпо), Диаса, Эллиотта и перевернул игру. Сразу пошли забегания за спину защитникам, после этого и возникали опасные моменты и голы.
ЛАСК в прошлом сезоне занял третье место в австрийской бундеслиге и прошел в группу ЛЕ, обыграв в квалификации боснийский «Зриньски». У австрийской команды неплохие результаты в еврокубках за последние годы. В 2020-м ЛАСК встречался с «Манчестер Юнайтед» в ⅛ финала ЛЕ, а в 2022-м уступил на этой же стадии чешской «Славии» в Лиге конференций. Но в этот раз выйти из группы будет сложно, помимо «Ливерпуля» среди соперников бельгийский «Унион» и французская «Тулуза». По меркам чемпионата Австрии ЛАСК не очень много забивает, зато хорошо играет в обороне. Лучший бомбардир команды — полузащитник Жуль (3 гола и 2 передачи в 7 матчах).
Учитывая слова Клоппа на предматчевой пресс-конференции, с составом и настроем на эту игру проблем у «Ливерпуля» не будет. Голов от гостей тут ждут много, поэтому можно выбрать такой вариант: победа «Ливерпуля» с форой −1,5 за 1,85 в «Лиге Ставок». Также заслуживает внимания индивидуальный тотал гостей больше 2,5 за 2,03 в «Фонбете».
Андрей Санталов