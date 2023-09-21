Клопп идет за Лигой Европы: прогноз на матч «ЛАСК» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» провалил прошлый сезон, поэтому оказался не в привычной Лиге чемпионов, а в Лиге Европы. В этом турнире команда Клоппа является главным фаворитом, и она собирается доказать это делом. Немецкий тренер еще не побеждал в ЛЕ, так что относится к ней очень серьезно. В АПЛ дела у «Ливерпуля» идут хорошо, он взял 13 очков в 5 турах. Трижды «красные» побеждали, когда по ходу матча уступали в счете, это говорит и о характере, и о том, что есть кому усилить игру со скамейки. Так, в субботу у «Ливерпуля» ничего не получалось в первом тайме с «Вулверхэмптоном». Затем Клопп выпустил центрфорварда Нуньеса (до этого там играл Гакпо), Диаса, Эллиотта и перевернул игру. Сразу пошли забегания за спину защитникам, после этого и возникали опасные моменты и голы.