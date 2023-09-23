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19:08 (мск), источник: Sportmail.ru

UFC Вегас 79: Физиев vs Гамрот

Рафаэль Физиев — Матеуш Гамрот, Брайс Митчелл — Дэн Иге, Тим Минс — Андрэ Фиальо: прогнозы на UFC Вегас 79, ставки и коэффициенты.

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Рафаэль Физиев — Матеуш Гамрот

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Рафаэль Физиев — Матеуш Гамрот

  • Рафаэль Физиев (12 побед, 2 поражения; 8 КО/ТКО, 1 SUB) — Матеуш Гамрот (22 победы, 2 поражения, 1 NC; 7 КО/ТКО, 5 SUB)
  • Главный бой, легкий вес, 5 раундов.
  • Коэффициенты в БК Winline: победа Физиева 1.69, победа Гамрота 2.33
  • Прогноз редакции: победа Физиева

Смотри этот и другие бои UFC Вегас 79 бесплатно на сайте и в приложении Winline после регистрации

Рафаэль Физиев и Матеуш Гамрот представляют «новое поколение» претендентов в легком весе и уже подобрались вплотную к пятерке рейтинга дивизиона. Оба бойца не так давно имели шанс забраться еще выше, но оступились в боях с Джастином Гейджи и Бенеилом Дариушем соответственно. Поединок в Лас-Вегасе определит, кто из них продолжит участвовать в титульной гонке. Поражение Рафаэля стало результатом противостояния с Гейджи, ранее дважды сражавшимся за пояс. Болельщики ожидали бескомпромиссной рубки в октагоне от столкновения двух самых зрелищных нокаутеров легкого дивизиона. Однако у Джастина Гейджи был совсем другой план на тот поединок. Американец во второй половине боя почувствовал правильный ритм и дистанцию за счет точного джеба, а также впервые за карьеру в UFC перевел соперника в партер. Несмотря на то, что серии ударов Физиева были молниеносными и способными вырубить бойцов даже более тяжелых весовых категорий, Гейджи выстоял и забрал победу решением судей.

Перед боем Рафаэля против столь сильного грэпплера, как Матеуш Гамрот, эксперты традиционно задаются вопросом, сможет ли он остановить тейкдауны оппонента? Согласно статистике UFC защита Физиева от переводов в партер 90% и это впечатляющая цифра для дивизиона. Но трем последним соперникам «Атамана» — Дос Аньосу, Риделлу и Гейджи удавалось провести успешный тейкдаун в бою с ним. Физиев демонстрировал умение подниматься с настила после тейкдаунов и позднее нокаутировал Дос Аньоса и Риделла. При этом навыки грэпплинга поляка Гамрота оцениваются выше, чем предыдущих противников Физиева. Матеуш четырежды переводил в партер Дариуша и 6 раз Армана Царукяна, которые также славятся борцовской базой.

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Боец из Польши трижды в последних трех поединках получал урон, оцениваемый как нокдаун: Царукян, Дариуш и Джалин Тернер тяжело попадали по Гамроту. Матеуш забрал победу решением судей в двух из этих схваток. Ударная мощь «Атамана» представляет собой явление другой породы, даже такой крепкий и характерный боец, как Гамрот рискует улететь нокаут в нынешнем бою. Способность уроженца Казахстана, выступающего под флагом Азербайджана нанести урон даже в поздних раундах не вызывает сомнений, например, в бою с Дос Аньосом, Физиев финишировал бразильца после 20 минут боевого времени. Пусть математика и не работает в мире смешанных боевых искусств, но шансы Рафаэля победить Гамрота досрочно, как и в начале боя, так и после ряда нейтрализованных тейкдаунов позднее очень высоки.

Брайс Митчелл — Дэн Иге

Брайс Митчелл — Дэн Иге

  • Брайс Митчелл (15 побед, 1 поражение; 9 SUB) — Дэн Иге (17 побед, 6 поражений; 5 КО/ТКО, 5 SUB)
  • Полулегкий вес, 3 раунда
  • Коэффициенты в БК Winline: победа Митчелла 1.66, победа Иге 2.85
  • Прогноз редакции: победа Иге

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Брайс Митчелл попал в UFC с репутацией мастера болевых и удушающих приемов, а позднее привлек к себе внимание аудитории выиграв редчайшим сабмишеном — «твистером». Эта победа является последней досрочной в активе бойца из Арканзаса. С ростом уровня оппозиции, Брайс продолжал выигрывать благодаря грэпплингу, однако противники ни разу не позволили бойцу из американской глубинке провести сабмишен. В прошлом поединке Брайс был вынужден сдаться грузинскому бойцу Топурии, это стало его первым поражением в профессиональной карьере. Такой поворот событий часто влияет на следующие выступления ранее непобежденных бойцов. Дэн Иге ни разу в карьере не проигрывал досрочно, если гаваец навяжет Митчеллу противостояние в ударной технике, его кикбоксерская техника и тяжелые удары будут создавать проблемы для Брайса.

Тим Минс — Андрэ Фиальо

Тим Минс — Андрэ Фиальо

  • Тим Минс (32 победы, 15 поражений, 1 ничья; 19 KO/TKO, 5 SUB) — Андрэ Фиальо (16 побед, 7 поражений, 1 NC; 13 КО/ТКО, 1 SUB)
  • Полусредний вес, 3 раунда
  • Коэффициенты в БК Winline: победа Минса 2.45, победа Фиальо 1.60
  • Прогноз редакции: победа Минса

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Боец из штата Нью-Мексико Тим Минс вернулся в UFC в 2014 году в качестве полусредневеса и с тех пор регулярно показывает яркие выступления, сражаясь с соперниками, находящимися рядом с топ-15 рейтинга. В 2016 году Тиму предстоял поединок с Дональдом «Ковбоем» Серроне, благодаря которому Минс мог выйти на новый уровень популярности в медиа и среди болельщиков. Бой отменили после того, как в крови атлета нашли следы допинга, Минс получил дисквалификацию и позднее продолжил биться с менее звездными противниками. К 2023 году победную серию из трех поединков сменила череда поражений, и теперь американец скорее ближе к уходу на пенсию, чем к топу полусреднего дивизиона. Нужно учитывать, что нынешний оппонент американца Андрэ Фиальо трижды уступил нокаутом в последних трех выступлениях в октагоне и на кону поединка с Тимом стоит его контракт с промоушеном. Американский боец по-прежнему обладает опасным арсеналом ударной техники и ему по силам финишировать португальца, который наверняка включит прессинг с первых минут.

Сергей Березовский

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