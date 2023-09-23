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08:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставим на голы: прогноз на матч «Крылья Советов» — «Сочи»

Самарцы много забивают и редко играют на ноль.

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Источник: РИА "Новости"

«Крылья Советов» упустили победу над ЦСКА в прошлом туре (2:2), но сохранили место в первой тройке. Самарцы остаются самой результативной командой в РПЛ, но пропускают при этом тоже много. Сказывается нервозность Ломаева: вратарь и сам часто ошибается, и защитники начинают нервничать. Да и в целом, «Крыльям» не хватает прочности, чтобы довести игру до победы, когда они выходят вперед. В этом туре не сыграют Солдатенков и Констанца плюс от травм все еще восстанавливаются Ежов и Цыпченко. Зато в кубковом матче с "Балтикой (2:1) вернулись на поле Гарре и Писарский, российский форвард забил первый гол с марта.

«Сочи» оказался живее, чем о нем думали. После ухода главного тренера Хохлова «барсы» чуть было не обыграли ЦСКА в Кубке России. Нобоа показал, что его еще рано списывать со счетов, хорошие моменты были также у Мелкадзе, Игнатьева и Крамарича. Реализация — главная проблема сочинцев, в 5 последних матчах у них всего один гол. Но рано или поздно команду прорвет. Тем более, Точилин хочет играть в агрессивный футбол, шансы в атаке будут. Но нужно будет еще найти баланс между обороной и нападением, моментов у ворот «Сочи» тоже хватает.

В матчах «Крыльев Советов» часто срабатывают ставки на голы, вот и здесь предлагаем сыграть на этом. «Бетсити» дает коэффициент 1,85 на обе забьют, а в БК «Леон» тотал больше 2,5 можно взять за 1,93.

Андрей Санталов

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