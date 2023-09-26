Аллегри снова начнет побеждать: прогноз на матч «Ювентус» — «Лечче»

«Ювентус» по минимуму укрепился этим летом, не стал менять Влаховича на Лукаку и выдал на старте сезона 3 победы в первых 4 турах. С календарем при этом повезло, серьезных соперников не было, да и с «Болоньей» туринцы отскочили (1:1). А потом случился провал с «Сассуоло». Грубо ошибался и Шченсны, и Гатти, вся команда провела нелучший матч и по делу проиграла 2:4. У этой версии «Юве» есть мастерство отдельных игроков, но нет стабильности, так что такие результаты, видимо, еще будут в сезоне. Команда Аллегри считается одним из претендентов на скудетто, одно из ее преимуществ в том, что она не играет в еврокубках. Но пока не видно, за счет чего она может обойти «Интер».

Третье место «Лечче» в чемпионате Италии после 5 туров — это, конечно, сюрприз. Команда Д'Аверсы выиграла все три матча дома (в том числе у «Лацио»), а две гостевые встречи свела вничью. Д'Аверса до этого провалился с «Сампдорией» в 2022-м, а с «Лечче» стал лучшим тренером августа в Серии А. Интересно, что результата специалист добивается с молодыми игроками, в основе нет никого старше 30. А находка спортивного директора Корвино уже себя окупила, он взял лучшего бомбардира Словакии Крстовича за 3 млн евро. На счету черногорца уже три гола — всего на один меньше, чем у Влаховича.

Аллегри уже объявил, что Шченсны выйдет в этом туре, поляк получит шанс реабилитироваться за свои ошибки с «Сассуоло». Сложно представить, что «Юве» проведет два плохих матча подряд. Тем более, «Лечче» допускает много моментов у своих ворот, туринцы с парой форвардов Кьеза — Влахович должны этим воспользоваться. «Бетсити» дает на победу «Ювентуса» и тотал меньше 4,5 коэффициент 1,77. Все три победы «Юве» в сезоне укладывались в этот тотал. Плюс, учитывая хорошую форму «Лечче», можно взять и ставку «обе забьют» за 2,05 в БК Pari.