Гвардиола пожертвует Кубком лиги: прогноз на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» идет со стопроцентным результатом в премьер-лиге и Лиге чемпионов, но продолжает терять игроков. После субботнего матча с «Ноттингем Форест» (2:0) «горожане» остались без ключевого опорника Родри. Испанец схватил красную карточку и теперь отбывает дисквалификацию. По-прежнему травмированы Де Брейне, Стоунз и Силва. Гвардиола уже сказал, что предстоящие матчи против «Вулверхэмптона», «Лейпцига» и «Арсенала» более важны, так что тут даст отдохнуть игрокам основы — как минимум Эдерсону, Диашу и Уокеру. Есть и хорошие новости: вернулись в строй Грилиш и Ковачич, они получат игровое время, но не факт, что выйдут с первых минут.

У «Ньюкасла» был сложный старт: команда Хау уже словила серию из трех поражений, натерпелась в ЛЧ от «Милана». Но матч с «Шеффилд Юнайтед» вернул «сорокам» и их болельщикам хорошее настроение. Сразу 8 игроков «Ньюкасла» отличились в этой встрече, а оборона и вратарь Поуп продлили сухую серию до трех игр. У «сорок» не такой глубокий состав, как у «Сити», но футболисты для ротации под Кубок лиги есть. При этом Хау может выставить вполне боевое сочетание с Триппьером, Гимараэшем, Тонали и Исаком. Следующий матч будет тоже дома, разъездов нет, так что тут у «Ньюкасла» преимущество.

«Ман Сити» обычно является фаворитом практически во всех матчах, но не в этом случае. Коэффициенты почти равны, и хочется отдать предпочтение «сорокам». Гвардиола намекнул, что не расстроится из-за поражения, хозяевам поля надо воспользоваться ситуацией. BetBoom на победу «Ньюкасла» в основное время дает коэффициент 2,79, по пенальти — 2,05. Можно присмотреться и к комбинированному варианту: «Ньюкасл» не проиграет и тотал меньше 4,5 за 1,82 в «Марафоне».