В этой игре не ждут голы, а они будут: прогноз на матч «Ростов» — «Урал»

Карпин оценил первые 7 туров в РПЛ как катастрофу для «Ростова», и пока в лучшую сторону ничего не поменялось. Дважды после этого желто-синие вели в два мяча, но и «Балтикой», и с ЦСКА упускали это преимущество. В итоге — 5 матчей без побед и 11-е место в таблице. Команда Карпина стала много пропускать — больше 2 голов за игру в среднем. Проблемы в обороне во многом были связаны с травмой опытного защитника Осипенко. Сейчас он вернулся в строй, но непонятно, в какой форме. В атаке последние полтора месяца «молчит» Комличенко, зато стало получаться у Голенкова.

А вот у «Урала» с нападением совсем беда: команда Гончаренко не забивает 4 матча подряд, а в РПЛ в последний раз отличилась с «Балтикой» 19 августа — и то, с пенальти. Не помогла даже пауза на матчи сборных. Уральцы создают мало моментов, а когда появляется шанс забить, хромает реализация. В прошлом сезоне выручали наработки на стандартах, но теперь и они не приносят пользу. Плюс, в некоторых матчах, таких как с «Зенитом» и «Краснодаром», Гончаренко избирает пассивную тактику, это тоже мешает форвардам проявить себя. Но после такой серии пора что-то менять.

Тем более, оборону «Ростова» нельзя назвать непроходимой (даже после возвращения Осипенко). БК Pari на обе забьют предлагает коэффициент 1,88. А в «Мелбете» тотал больше 2,5 можно взять за 2,13.