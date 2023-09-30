Команды обменяются голами: прогноз на матч «Локомотив» — «Пари НН»

Источник: FCLM.RU

«Локомотив» — команда контрастов. «Железнодорожники» показали, что могут неожиданно проиграть дома «Оренбургу» и еще более неожиданно победить в гостях «Зенит». Но даже один хороший матч не говорит о том, что все проблемы решены. В обороне «Локо» по-прежнему нет надежности, и даже Лантратов теперь не всегда выручает. В центре поля очень хорош Карпукас, впереди результативно действуют Тикнизян и Глушенков, а вот Дзюба с Пиняевым как-то «потухли». И новички, которых взяли в трансферное окно, проблемные линии в составе не усилили.

«Пари НН» прибавляет при Юране. Команда уже идет на 7-м месте в таблице, на одно очко отставая от «Локо». Виден прогресс и по игре. Нижегородцы в прошлом туре заслуженно победили «Оренбург» 3:1, особенно выделялся в их составе Севикян. Теперь это настоящий лидер атаки, и даже уход Сулейманова на него не повлиял. Наконец отличился и новичок Зе Турбо. Любимая игра «Пари НН» — на контратаках, так что матч с «Локомотивом» пойдет по привычному сценарию. Единственное, команде Юрана пока не даются матчи в гостях: 2 ничьи и 2 поражения.

По коэффициентам «Локомотив» — фаворит в этом матче, но ставка на его победу выглядит рискованной. Все-таки вскрывать плотную оборону у «железнодорожников» получается не очень хорошо. А вот в обмен голами охотно верится — «Лига Ставок» дает на обе забьют коэффициент 1,81. Можно также взять такой вариант: 2−3 гола в матче за 1,94 в «Бетсити». В РПЛ такое количество мячей часто встречается.