«Челси» разучился забивать: прогноз на матч с «Фулхэмом»

«Челси» продолжает попытки перезапуститься после провала в прошлом сезоне, но пока результатов нет. У лондонцев всего одна победа в 6 турах — и та над аутсайдером «Лутоном». Проблем у Почеттино много. Клуб купил много новичков с прицелом на будущее, а прямо сейчас молодежь не готова играть на топ-уровне. Плюс, на команду еще и свалилось много травм. А главное — при тратах на трансферы больше миллиарда фунтов в «Челси» так и нет забивного форварда. Джексон уже запорол много моментов, более опытный Стерлинг тоже теряется у чужих ворот. 5 голов в 6 матчах на всю команду — это катастрофа.

10-е место «Фулхэма» в прошлом сезоне можно считать успехом, но повторить его клубу будет очень сложно. «Дачники» сохранили главного тренера Силву и выжигающего опорника Пальинью, однако остались без главного бомбардира Митровича. На замену сербу взяли Хименеса, но Рауль после травмы головы перестал забивать, так что в атаке у «Фулхэма» все тоже достаточно грустно. Те же 5 голов в 6 турах. При этом команде Силвы прилично везет, они одолели «Эвертон» и «Лутон» и сыграли вничью с «Арсеналом». Но дальше набирать очки будет сложно.

«Челси» сегодня может выйти вообще без чистого форварда. Джексон дисквалифицирован, номинально его позицию может занять Стерлинг. Больше всего для «синих» подходит игра на быстрых атаках, но «Фулхэм» будет действовать вторым номером и позволит гостям неопасно перекатывать мяч. Голов при таких раскладах ждать неоткуда. «Челси» слишком долго не везет (моментов у них много), но, видимо, прорвет их не в этот раз. БК Pari дает на тотал меньше 2,5 в этом матче коэффициент 1,85. Хорошо смотрится и ставка «обе забьют — нет» за 1,94 в «Мелбете».