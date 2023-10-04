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12:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Динамо» переиграет кризисный «Спартак»: прогноз на матч Кубка России

Для красно-белых эта игра не так важна.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» снова оказался под огнем критики — виной тому разгром 0:4 в Самаре. Больше всего достается Абаскалю — испанского тренера ругают за непонятный стартовый состав, плохую подготовку к соперникам и невыстроенную оборону. Хотя до этого у красно-белых были три сухие победы подряд — в том числе над «Динамо» в РПЛ. Впереди битва с ЦСКА, и хорошая новость для «Спартака» в том, что в Кубке все вопросы команда уже решила. После 4 побед в 4 турах первое место в группе гарантировано, поэтому сегодня можно выпустить любой состав, усиленный Соболевым. С ЦСКА форвард не сыграет, так что сегодня может появится на поле.

У «Динамо» затянулась серия без побед (4 матча), да и в Кубке борьба за второе место в самом разгаре. Так что сегодняшняя встреча для Лички важнее, чем для Абаскаля. Чешский тренер пытается встроить новичков в игру команды. И если польза от Карраскаля пока сомнительна, он по-прежнему плох в обороне, то Бителло уже проявляет себя как плеймейкер, на его счету гол плюс пас. При этом у бело-голубых проблема с атакой: Тюкавин и Смолов перестали забивать. Возможно, сегодня у этой пары нападающих получится отличиться против неоптимальной обороны «Спартака».

Ситуация в группе не оставляет выбора динамовцам: надо играть на победу. Интересно, что успех бело-голубых в основное время оценивается достаточно высоко — коэффициентом 2,05 в БК Pari. Также в этой игре ждут много голов. Недавняя встреча «Спартака» и «Динамо» разочаровала в этом плане, там был всего один мяч. Сегодня команды могут доказать, что атакуют они лучше, чем защищаются. В БК BetBoom на тотал больше 3 можно поставить за 1,71.

Андрей Санталов.

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