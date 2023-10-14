UFC Вегас 81: Юсуфф vs Барбоза

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Содик Юсуфф — Эдсон Барбоза

Содик Юсуфф vs Эдсон Барбоза Сделать ставку

Содик Юсуфф (13 побед, 2 поражения; 6 КО/ТКО, 1 SUB) — Эдсон Барбоза (23 победы, 11 поражений; 14 КО/ТКО, 1 SUB)

Главный бой, полулегкий вес, 5 раундов.

Коэффициенты в БК Winline: победа Юсуффа 1.62, победа Барбозы 2.48

Прогноз редакции: победа Юсуффа

Бой между зрелищными ударниками Содиком Юсуффом и Эдсоном Барбозой будкет главным на турнире UFC в Лас-Вегасе. Юсуфф победил в 6 из последних 7 поединков и рассчитывает попасть в топ-10 рейтинга полулегковесов в случае победы над Барбозой. Эдсон занимает 13-ю позицию рейтинга, но за свою карьеру не раз уничтожал соперников за счет феноменального владения техникой муай-тай и кикбоксинга.

Бразильский боец Эдсон Барбоза выступает под баннером UFC c 2011 года, всего на его счету 17 побед и 11 поражений в промоушене. Он начал карьеру с 4 побед подряд, зарекомендовав себя, как один из самых талантливых бойцов легкого дивизиона. Удар ногой с разворота в бою с Терри Этимом в исполнении Эдсона стал вирусным и попал во всевозможные нарезки нокаутов в смешанных единоборствах. Позднее соперникам удалось нащупать работающую против Барбозы в октагоне тактику — постоянный прессинг, заставляющий бразильца отступать и не дающий простора для фирменных ударов ногами. Эдсон не раз сражался с бойцами легкого дивизиона, претендующими на чемпионский пояс — Хабибом Нурмагомедовым, Тони Фергюсоном, Джастином Гейджи, Энтони Петтисом. Несмотря на поражения от топов легкого дивизиона, Барбоза демонстрировал несгибаемый характер и силу духа, а также способность вырвать победу в тяжелейшем бою за счет одного точного попадания в подбородок. Так было в бою с Бенэилом Дариушем, которого бразилец вырубил коленом в прыжке после полутора раундов боя на встречных курсах. Эдсон Барбоза разбивал Дэна Хукера на протяжении всего поединка, пока не остановил ударом в корпус. После того, как Барбоза спустился на категорию ниже, для него открылась возможность противостоять новому поколению претендентов в полулегком дивизионе. Тридцатисемилетний ветеран смешанных боевых искусств в прошлом поединке нокаутировал коленом Билли Куарантилло, напомнив фанатам версию себя 2017 года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456253769&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Американец нигерийского происхождения Содик Юсуфф попал в UFC после победы на шоу Dana White’s Contender Series.Поединок с Барбозой — первый пятираундовый в карьере бойца. Содик обладает значительной ударной мощью, что создает шанс для досрочной победы в случае размена ударами в противостоянии с бразильцем, однако не стоит забывать про точность Барбозы и его умение вырубить соперника встречным ударом. Юсуфф в предыдущих выступлениях не делал акцент на переводах в партер и борцовской технике. В последней схватке он удачно применил удушающий прием, предварительно разбив оппонента коленями в тайском клинче.

Андрэ Петроски — Мишель Перейра

Андрэ Петроски vs Мишель Перейра Сделать ставку

Андрэ Петроски (10 побед, 1 поражение; 4 КО/ТКО, 4 SUB) — Мишель Перейра (28 побед, 11 поражений, 2 NC; 10 КО/ТКО, 7 SUB)

Средний вес, 3 раунда.

Коэффициенты в БК Winline: победа Петроски 2.75, победа Перейры 1.49

Прогноз редакции: победа Перейры

10 побед на двоих одержали Андрэ Петроски и Мишель Перейра в 10 последних боях. Петроски занимался борьбой в школьные и студенческие годы, а позднее переключился на бразильское джиу-джитсу и MMA. В октагоне Андрэ в основном противостояли атлеты с базой борьбы и грэпплинга, однако уроженцу Пенсильвании до сих пор удавалось выигрывать несмотря на явную усталость в концовке трехраундовых поединков.

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Мишель Перейра на момент дебюта в UFC провел более трех десятков поединков в различных промоушенах, причем проиграл треть из них. Обычно такой послужной список не является проходным билетом в октагон, однако в случае с Перейрой матчмейкеры сделали ставку на его зрелищный стиль ведения боя и не прогадали. Мишель — единственный боец UFC, пытавшийся с помощью сальто обойти гард оппонента и это далеко не единственный сумасшедший трюк в его арсенале. Спорные результаты — следствие взрывной манеры перемещения и энергозатратной ударной техники, так как у Перейры заканчивался бензин быстрее, чем у оппонентов. Бой с Петроски — возможность для бразильца начать путь в среднем весе с выдающейся досрочной победы.

Ирина Алексеева — Мелисса Диксон

Ирина Алексеева vs Мелисса Диксон Сделать ставку

Ирина Алексеева (5 побед, 1 поражение; 1 КО/ТКО, 2 SUB) — Мелисса Диксон (5 побед; 3 КО/ТКО)

Легчайший вес, 3 раунда.

Коэффициенты в БК Winline: победа Алексеевой 2.25, победа Диксон 1.70

Прогноз редакции: победа Алексеевой

Дебют россиянки Ирины Алексеевой в UFC завершился убедительной победой рычагом колена за 2 минуты. Алексееву называют «Русской Рондой» из-за базы дзюдо и внешнего сходства с американкой Рондой Роузи, которая была первой обладательницей чемпионского пояса в женском дивизионе промоушена. Британку Мелиссу Диксон отличает более размеренный стиль и умение комбинировать набор очков в стойке с успешным выполнением тейкдауна и нанесением урона из топ-позиции в партере.

Сергей Березовский