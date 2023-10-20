Дортмунду повезло с соперником: прогноз на матч «Боруссия» — «Вердер»

«Боруссия» в прошлом сезоне упустила шанс прервать гегемонию «Баварии» в Германии, и в этом сезоне ее сложно назвать участником чемпионской гонки. Клуб продал Беллингема, ушел левый защитник Геррейру — без них атаковать стало сложнее. Новички Забитцер, Нмеча и Бенсебайни полноценной заменой не стали. По результатам у Дортмунда все неплохо: 17 очков после 7 туров, до 1-го места в таблице рукой подать. Но тут помог календарь, «Боруссия» еще не играла с топами. Плюс, при всех проблемах с позиционной атакой, дортмундцы опасны на стандартах, да и за счет мастерства группы атаки (тут выделяются Брандт, Ройс, Мален) можно решать эпизоды.

Золотые времена «Вердера» давно позади, сейчас в лучшем случае это середняк бундеслиги. Бременцы много пропускают, но в прошлом сезоне их выручал атакующий дуэт Фюллькруг — Дукш. Фюллькруг даже поехал со сборной Германии на чемпионат мира. Однако этим летом он сменил Бремен на… Дортмунд. Фюллькруг стал там основным нападающим вместо Аллера и уже забил два гола. Вместо него «Вердер» взял Борре у «Айнтрахта», но колумбиец не такой забивной форвард. Также летом в команду пришел Наби Кейта, однако травмы преследуют полузащитника и здесь. Сейчас у бременцев повреждения у нескольких футболистов, под вопросом даже участие в матче основного вратаря Павленки.

«Боруссия» не впечатляет по игре, но «Вердер» выглядит еще слабее. Команда уже три раза в этом сезоне пропускала 4 мяча за матч. К тому же в гостях бременцы проиграли все три встречи. У Дортмунда сейчас серия из 4 побед в бундеслиге, и, видимо, сегодня она продолжится. На чистую победу хозяев поля дают немного, а вот победу «Боруссии» с форой −1,5 можно взять в «Фонбете» за 2,10. Вообще в этом матче ждут много голов, поэтому можно рассмотреть простой вариант: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,67 в БК BetBoom.