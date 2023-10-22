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10:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Команда Карпина снова пропустит, но и сама забьет: прогноз на матч «Ростов» — «Ахмат»

Разбираем игру чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Тяжелый сезон для «Ростова» — команда опустилась на 15-е место в чемпионате России. У команды Карпина худшая оборона в РПЛ, она пропускает 2 гола за матч в среднем. Неудивительно, что с такой защитой ростовчане никак не могут победить. По ходу матчей они не раз упускали преимущество в два мяча. Так было и в прошлом туре с «Краснодаром». «Ростов» уступил 2:3, пропустив решающий гол в добавленное время из офсайда, как потом было признано официально. Серия без побед в РПЛ у команды Карпина длится больше двух месяцев, последний раз она побеждала 12 августа.

«Ахмат» тоже сдал в последнее время, у грозненцев 4 матча без побед в РПЛ. Одна из причин — забарахлила атака. В последних 6 турах «Ахмат» забил всего три мяча. Хотя моментов в этих матчах команда Ромащенко создала много. Форвардам Конате, Ильину и Берише пора просыпаться, в РПЛ они забивали достаточно давно. «Ахмат» находится на 11-м месте, «Ростов» отстает от него на два очка. Победа как воздух нужна обеим командам. Из сильных сторон грозненцев можно отметить их оборону: пропускают они немного. Вратарь Опарин хорошо заменил травмированного Шелию.

Перерыв в чемпионата должен был пойти на пользу обеим командам. Хотя, как тренировался «Ростов» без Карпина, большой вопрос. И ростовчанам, и грозненцам нужно рисковать, идти в атаку — турнирное положение обязывает. Так что у нас есть все шансы увидеть голевой матч. «Бетсити» на обе забьют предлагает коэффициент 1,72. А в БК Pari тотал больше 2,5 можно взять за 1,85.

Андрей Санталов.

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