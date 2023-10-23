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12:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка на фаворита: прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм»

«Шпоры» снова выйдут на первое место.

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Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: Reuters

Нет Кейна — нет проблемы: обновленный «Тоттенхэм» идет в лидерах АПЛ. «Шпоры» подписали тренера «Селтика» Постекоглу, поменяли полсостава и заиграли в зрелищный футбол. Теперь «Тоттенхэм» выше прессингует, вынуждая соперников ошибаться. А сам, владея мячом, начинает атаки от своих ворот через короткий пас. Роль бомбардира взял на себя Сон (6 голов в АПЛ), а роль плеймейкера — новичок Мэддисон (5 передач). «Шпоры» еще не проиграли ни одного матча в чемпионате, но уступили «Фулхэму» по пенальти в Кубке лиги. «Тоттенхэм» в этом сезоне не играет в еврокубках, и это помогает участвовать в чемпионской гонке.

«Фулхэм» тоже остался без забивного ценрфорварда, и прямой замены Митровичу не нашлось. В 8 турах у «дачников» всего 8 голов, но даже с такой атакой они набрали 13 очков. «Фулхэм» держится в середняках за счет обороны, вратаря Лено и энергичного опорника Пальиньи. В трех матчах с топ-клубами в этом сезоне «дачники» проиграли «Манчестер Сити» (1:5) и «Челси» (0:2) и отобрали два очка у «Арсенала» (2:2). По личным встречам с «Тоттенхэмом» у «Фулхэма» особенно плохая статистика: 13 поражений в последних 15 матчах в АПЛ.

Шансов устоять у гостей против такого мощного «Тоттенхэма» мало. На победу хозяев с форой −1,5 БК «Леон» дает коэффициент 2,20. Интересный вариант также предлагает «Фонбет»: забьет только «Тоттенхэм» за 2,75. Учитывая то, как редко отличается «Фулхэм», эта ставка выглядит заманчиво.

Андрей Санталов

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