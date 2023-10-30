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17:03 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» снова разберется с «Крыльями Советов», «Локо» и «Динамо» тоже победят — ставим на матчи Кубка России

От «Спартака» и «Краснодара» голов лучше не ждать.

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Источник: РИА "Новости"

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«Зенит» — «Крылья Советов»

Прогноз: победа «Зенита» и тотал больше 1,5 за 2.12.

«Зенит» — «Крылья Советов»

«Зенит» уже обеспечил себе выход в плей-офф Кубка России, осталось только узнать, с какого места он это сделает. Пока что команда Семака лидирует в группе, опережая «Балтику» на два очка. Для «Крыльев Советов» это будет последний матч в турнире, самарцы прочно осели на 4-м месте. Состав не позволяет волжанам успешно играть в двух турнирах одновременно, так что Кубком они пожертвовали. И теперь Осинькин может выставить резервный состав, ведь в РПЛ, где «Крылья» идут в первой тройке, им дальше играть с «Краснодаром».

Семак, конечно, тоже даст отдохнуть некоторым лидерам, он так делал и в предыдущих кубковых матчах. Но скамейка «Зенита» мощнее самарских резервистов, так что в победе хозяев поля сомнений мало. Для многих из зенитовцев это шанс улучшить свою статистику, так что им наверняка удастся выиграть с крупным счетом. «Зенит» совсем недавно обыграл дома «Крылья» 3:1 в чемпионате. Там счет стал крупным только в самом конце, но в этот раз команде Семака будет проще. Самарцы будут не в оптимальном составе и не смогут долго сдерживать атаки зенитовцев.

«Локомотив» — «Рубин»

Прогноз: победа «Локомотива» с форой −1,5 за 2.26.

«Локомотив» — «Рубин»

Здесь тоже одной команде уже «ничего не надо»: с 4 очками в 5 турах «Рубин» никак не дотянется даже до 3-го места. А вот «Локомотив» — первый, и чтобы остаться в лидерах, ему достаточно будет сыграть вничью в основное время. При этом «Локо» не впечатляет в чемпионате, не может выиграть на протяжении трех туров. Так что для уверенности в себе победа нужна как можно скорее. Галактионов продолжает экспериментировать с составом, возможно, такой богатый выбор игроков даже мешает ему. Пиняев, Глушенков, Миранчук часто выходят на разных позициях, и из-за этого не показывают свой максимум.

Рахимов в «Рубине» тоже часто делает перестановки в составе. В матче с «Балтикой» некоторые из них были вынужденные, Грицаенко и Даку не играли из-за перебора карточек. Все решил гол со штрафного легионера Вады, но у него есть проблемы с плечом, так что тут он вряд ли появится на поле. «Локомотиву» же нужно показать реакцию на поражение от «Ростова». Еще один шанс проявить себя получит Сулейманов, он уже забивал в Кубке. После перерыва его может сменить Дзюба. Артему тоже пора отличиться, у него всего два гола этой осенью. «Локо» закономерно считается фаворитом в этой встрече, ставим на его уверенную победу.

«Спартак» — «Краснодар»

Прогноз: тотал меньше 3 за 2.06.

«Спартак» — «Краснодар»

«Спартак» снова попал под шквал критики, виной тому поражение на тяжелом поле в Воронеже. И если бы не спасение с ЦСКА и не победа с «Пари НН», у красно-белых сейчас могло бы быть 5 поражений подряд. И, скорее всего, у них был бы другой тренер. Но пока отставка Абаскалю не грозит, и у него есть время разработать антикризисный план. Ближайший матч в Кубке «Спартак» не особо интересует, команда уже гарантировала себе первое место в группе. Тут можно дать игровое время Рябчуку, Мозесу, Мелешину и Умярову — всем, кто присел на скамейку запасных в последнее время.

«Краснодар» же пока третий в группе — и тут вопрос, всех ли лидеров выставит здесь Ивич? «Быки» только что уступили в тяжелом матче ЦСКА. Во втором тайме моментов хватало как минимум на ничью, но краснодарцам не везло. Клуб Галицкого все еще сохраняет первую строчку в РПЛ, и, вероятно, спокойно отнесется к третьему месту в кубковой группе. С него тоже можно выйти в плей-офф, просто там уже не будет шанса отыграться в случае поражения. Но в сезоне, когда «Красноадр» идет за золотом в РПЛ, Кубок может стать ему только помехой. Многие ждут голы в этой встрече, однако откуда им взяться, если обе команды выйдут без особой мотивации?

ЦСКА — «Оренбург»

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.34.

ЦСКА — «Оренбург»

ЦСКА продолжает творить чудеса. Красно-синие теряют одного игрока за другим из-за травм, но даже в такой ситуации дают результат. Армейцы стали первыми, кто одолел «Краснодар» в РПЛ с апреля, и поднялись на 5-е место в таблице. Очень хороши Чалов и Файзуллаев, много полезной работы делает Заболотный. А в обороне не хватает профильных защитников, но под руководством Акинфеева она держится даже в таком виде. Впрочем, на Кубок Федотов наверняка выпустит многих резервистов — основе нужен отдых. Да и турнирное положение располагает. ЦСКА сейчас занимает второе место и ниже третьего не опустится.

У «Оренбурга» в Кубке тоже все хорошо, команда уже обеспечила себе выход в верхнюю сетку плей-офф. Вопрос только в том, сделает она это со второго места (в случае поражения в основное время от ЦСКА) или с первого. Команда Деограсии была близка к 3-му поражению подряд в РПЛ, но спаслась в Самаре. «Оренбургу» нужно выбираться из зоны стыков матчей, так что в Кубке тоже не стоит ждать лидеров команды в основе. ЦСКА также рассчитывает на молодежь (Рядно, Кисляк, Ермаков). В первом круге эти парни помогли разгромить «Оренбург» 6:0, но с тех пор особо себя не проявляли. Не ждем голевой феерии и здесь.

«Динамо» — «Нижний Новгород»

Прогноз: победа «Динамо» с форой −1,5 за 2.46.

«Динамо» — «Нижний Новгород»

«Динамо» наконец прорвало: бело-голубые победили «Урал» 2:1, прервав серию из 5 матчей в РПЛ. Да, еще была яркая кубковая победа над «Спартаком», но там соперник играл без особой мотивации. Прорвало и Тюкавина, форвард до этого в последний раз забивал аж 6 августа. В Кубке «Динамо» конкурирует с «Краснодаром» за второе место в группе. В худшем случае бело-голубые выйдут в ¼ финала с третьего места. Важно, что по личным встречам у динамовцев преимущество над краснодарцами, то есть тут их задача проста: сыграть не хуже, чем команда Ивича со «Спартаком».

У «Нижнего Новгорода» всего одна победа в этом Кубке и 4 поражения. Команда Юрана вылетает из Кубка, зато в чемпионате у нее все хорошо. Только что они обыграли «Сочи» и поднялись на 6-е место в таблице. Как и остальные тренеры, Юран использует матчи Кубка России, чтобы дать игровую практику тем, у кого ее мало. Против «Динамо», скорее всего, тоже будет много молодых игроков. По глубине состава бело-голубые значительно превосходят соперника, так что тут любой результат кроме победы хозяев поля в основное время сильно удивит. Чтобы коэффициент был повыше, возьмем победу «Динамо» с форой −1,5.

Андрей Санталов

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