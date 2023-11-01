Разница в мотивации поможет гостям: анонс матча «Спартак» — «Краснодар»

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Каждый тренер «Спартака» рано или поздно сталкивается с кризисом, в октябре такой момент наступил для Абаскаля. Красно-белые только что проиграли «Факелу», и это поражение стал четвертым подряд на выезде в РПЛ. А еще выбыл из строя Промес. И с Соболевым у тренера то ли конфликт, то ли что-то еще, но форвард не забивает с конца августа. Перестал отличаться и Бонгонда, который феерил на старте сезона. Есть вопросы к Абаскалю и по центру полю. Слишком часто он выбирал не креативную пару Литвинов — Пруцев, а более мощный дуэт Мартинс — Зобнин. В обороне тоже не все выстроено.

Для «Краснодара» сейчас тоже интересный момент. Команда Ивича впервые проиграла в чемпионате, и отрыв от «Зенита» сократился до двух очков. Главный тренер «быков» перемудрил с тактикой на матч с ЦСКА, и Сперцян с Кордобой, самые опасные игроки «Краснодара», были почти незаметны. Во втором тайме Ивич поменял ход игры, и тут уже краснодарцы могут сетовать на невезение. При этом «быки» остаются одной из самых результативных команд РПЛ, а пропускают они все еще меньше всех.

На что ставить

Футбол Кубок России 2023/2024 Группа D, 1.11.2023, 20:45 Спартак - Краснодар -

В Кубке России положение команд не такое, как в чемпионате. «Спартак» давно обеспечил себе выход в плей-офф с первого места в группе, тогда как «Краснодар» борется с «Динамо» за второе. Абаскалю нет смысла выпускать в таком матче игроков основы, Ивич же может позволить себе такую роскошь — хотя бы во втором тайме. При всей плотности календаря, возможно, именно победа над «Спартаком» вернет футболистам уверенность в себе и поднимет настроение. А это потом пригодится и в РПЛ.

Андрей Санталов