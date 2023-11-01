Голов будет мало: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» победил в Кубке лиги, в этом может вылететь уже в ⅛ финала. Проблем у манкунианцев много. Тут и травмы игроков основы, тут и переставшие забивать форварды. У Рэшфорда, Хейлунда, Марсьяля, Антони, Санчо и Гарначо всего один гол на шестерых в АПЛ. Новички, пришедшие этим летом, пока тоже не помогают. Непонятно, и какой футбол теперь ставит тен Хаг. Только что «Юнайтед» без шансов проиграл в манчестерском дерби 0:3, причем счет мог быть и крупнее. Игроки «МЮ» плохо оборонялись у своей штрафной, это касается не только защитников, но и Эриксена с Бруну.

У «Ньюкасла» тоже хватает проблем. Из-за участия в Лиге чемпионов календарь стал сложнее, и главному тренеру Хау нужно грамотно распределять нагрузку. Впереди более важные матчи с «Арсеналом» и «Боруссией», а команда и так испытывает нехватку игроков. Исак, Ботман и Мерфи травмированы, а Тонали забанили на 10 месяцев. В выходные «Ньюкасл» не удержали преимущество в матче с «Вулверхэмптоном» (2:2). Впереди был хорош Уилсон, но сегодня ему, скорее всего, дадут отдых.

Многое в этой встрече зависит от стартовых составов. Готов ли у «МЮ» выйти Каземиро, укрепят ли оборону Варан с Регилоном? Хейлунду нужны голы, но нужен и отдых, и тогда в атаке может появиться Марсьяль. «Ньюкасл» планирует выйти с Гордоном в роли центрфорварда. То есть составы, скорее всего, будут экспериментальными, так что вряд ли голов будет много. БК Pari на тотал меньше 2,5 предлагает коэффициент 1.95. А в «Лиге Ставок» интересно смотрится ничья в первом тайме за 2,20.