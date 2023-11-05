Ивич снова начнет побеждать: прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов»

«Краснодар» отошел от первого поражения в чемпионате. «Быки» переиграли «Спартак» в Кубке России, и теперь они в хорошем настроении готовы продолжить чемпионскую гонку. Да, «Зенит» всего в двух очках, но до этого команда Ивича шла по рекордному для себя графику (27 очков в 11 турах), рано или поздно потери очков должны были случиться. С ЦСКА «Краснодар» подстроился под соперника, и это не сработало. Ждем, что Ивич вернется к привычной тактике, без Олусегуна в роли левого защитника. Отдохнувший Кордоба должен проявить себя, со «Спартаком» он не играл.

Для «Крыльев Советов» кубковый матч с «Зенитом» положительных эмоций не принес. Самарцы проиграли 0:1, впрочем, из Кубка они вылетели еще до этого. Но и в чемпионате у команды Осинькина нет повода для радости. После разгрома «Спартака» в начале октября «Крылья» проиграли «Пари НН», «Зениту» и сыграли дома вничью с «Оренбургом». Вернулись в строй Гарре и Ежов, но атака все равно буксует в последних турах. А ведь еще недавно самарцы были самой результативной командой РПЛ. Оборона же давно не играла на ноль — как раз с того самого матча со «Спартаком».