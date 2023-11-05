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10:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Ивич снова начнет побеждать: прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов»

Лидер РПЛ воспользуется кризисом в самарской команде.

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Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» отошел от первого поражения в чемпионате. «Быки» переиграли «Спартак» в Кубке России, и теперь они в хорошем настроении готовы продолжить чемпионскую гонку. Да, «Зенит» всего в двух очках, но до этого команда Ивича шла по рекордному для себя графику (27 очков в 11 турах), рано или поздно потери очков должны были случиться. С ЦСКА «Краснодар» подстроился под соперника, и это не сработало. Ждем, что Ивич вернется к привычной тактике, без Олусегуна в роли левого защитника. Отдохнувший Кордоба должен проявить себя, со «Спартаком» он не играл.

Для «Крыльев Советов» кубковый матч с «Зенитом» положительных эмоций не принес. Самарцы проиграли 0:1, впрочем, из Кубка они вылетели еще до этого. Но и в чемпионате у команды Осинькина нет повода для радости. После разгрома «Спартака» в начале октября «Крылья» проиграли «Пари НН», «Зениту» и сыграли дома вничью с «Оренбургом». Вернулись в строй Гарре и Ежов, но атака все равно буксует в последних турах. А ведь еще недавно самарцы были самой результативной командой РПЛ. Оборона же давно не играла на ноль — как раз с того самого матча со «Спартаком».

Сложный выезд для «Крыльев», правда, тут они могут сыграть по своей любимой тактике на контратаках. Но и у Ивича достаточно прагматичный футбол, если «Краснодар» забьет первым, то уже он откажется от владения мячом. Обе команды какое-то время не побеждали в чемпионате, но три очка сейчас нужнее «быкам». «Марафон» на победу «Краснодара» дает коэффициент 1,82. Также тут интересно смотрится ставка «будет забито 2−3 гола» — в «Бетсити» на это можно поставить за 1,90. «Краснодар» не будет бежать вперед, чтобы разгромить соперника, команда Ивича редко забивает больше двух голов в РПЛ.

Андрей Санталов

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