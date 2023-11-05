Ставка на фаворита: прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН»

ЦСКА удивил, выставив основу на кубковый матч с «Оренбургом». Казалось, игрокам нужен отдых после тяжелой победы над «Краснодаром», но Федотов решил по-другому. В итоге Чалов, Заболотный и Файзуллаев сообразили три гола и добыли победу. Теперь у армейцев есть шанс ворваться в первую тройку РПЛ. В атаке игра налажена, прессинг работает. В центре обороны по-прежнему не хватает профильных защитников, но со своими задачами она справляется. Акинфеев много (по своим меркам) пропускал в первой части сезона, а теперь готов штамповать «сухие» матчи.

«Пари НН» идет в таблице рядом с ЦСКА, отставая от красно-синих всего на одно очко. Залог успеха нижегородцев — плотная игра от обороны с расчетом на контратаки и стандарты у чужих ворот. Команда Юрана мало создает, но почти не пропускает, так что этого хватает, чтобы комфортно себя чувствовать в чемпионате. Всего 11 пропущенных мячей в 13 турах — это сильно, меньше пропустил только «Краснодар» (8). В атаке у «Пари НН» выделяется Севикян, он только что забил красивый гол «Динамо», но команда Юрана все равно уступила в Кубке 1:2.

По сути, у «Пари НН» главная проблема — это матчи на выезде. Дома нижегородцы набрали 18 очков из 21, это лучший показатель в РПЛ. А вот в гостях у них 2 ничьи и 4 поражения. ЦСКА сейчас на ходу и должен придумать, как взломать автобус, придуманный Юраном. На победу армейцев и тотал меньше 3,5 в БК BetBoom можно поставить за 1,94. Можно взять и просто победу ЦСКА с форой −1 за 1,88 в «Фонбете».