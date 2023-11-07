Гвардиола оформит выход в плей-офф ЛЧ: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Янг Бойз»

В выходные «Манчестер Сити» вернул себе лидерство в чемпионате Англии, разгромив «Борнмут» 6:1. Такой крупный счет нехарактерен для команды Гвардиолы в этом сезоне, еще удивительнее, что она добилась такого разгрома без Холанда. У норвежца была пара моментов в первом тайме, а потом его заменили из-за травмы. Главный урон сопернику нанес дриблер Доку. Бельгиец и сам забил, и 4 раза ассистировал партнерам. Так что даже если сегодня не будет Холанда, тут есть кому отличиться и без него. На своем поле у «Сити» прекрасная статистика в Лиге чемпионов: 25 побед и 2 ничьи в последних 27 матчах.

«Янг Бойз» встречался две недели назад на своем поле с «Ман Сити» и проиграл 1:3. Швейцарцы выдержали натиск гостей в первом тайме, но во втором все-таки не справились с давлением. «Янг Бойз» выиграли два последних матча в Кубке страны и чемпионате, а в ЛЧ борются за 3-е место в группе с «Црвеной Звездой». У обеих команд по одному очку. Нынешний главный тренер «Янг Бойз» Вики побеждал «Сити» в 2018 году на «Этихаде», но в этот раз ему вряд ли удастся сотворить сенсацию.

Гвардиола подтвердил, что серьезно относится к этой встрече и хочет поскорее оформить выход в плей-офф ЛЧ, чтобы потом уже думать только о чемпионате. Интересно, что все три матча в этой ЛЧ «горожане» выиграли со счетом 3:1. Напрашивается ставка на сухую победу «Сити», но на нее дают слишком мало. В «Бетсити» можно взять победу «Манчестер Сити» и тотал меньше 4,5 за 1,68. Есть также интересный вариант в БК Pari: победа «Манчестер Сити» и тотал угловых больше 9,5 за 1,90. В двух последних матчах команда Гвардиолы подала 24 угловых, по 12 в каждом. А тут предлагается меньший тотал, да еще и для обоих клубов.