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14:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Винисиус и Родриго снова обыграют португальцев: прогноз на матч «Реал» — «Брага»

Удобный соперник для испанского топ-клуба.

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Источник: Reuters

Атака «Реала» в первый раз допустила сбой в этом сезоне. В выходные команда Анчелотти так и не распечатала ворота «Райо Вальекано», хотя и пробила по ним 22 раза. Еще и Беллингем получил повреждение, участие англичанина в сегодняшней встрече под вопросом. А Джуд сейчас — главная фигура в «Мадриде», он забил 13 голов в 14 матчах. Впрочем, у «Реала» все хорошо в Лиге чемпионов, после 3 туров испанцы занимают первое место с 9 очками. Еще одна победа официально выведет их в плей-офф ЛЧ.

«Брага» показала смелый футбол, играя с «Реалом» на своем поле две недели назад. Защитники поднимались практически к центру поля, чтобы обеспечить компактность. Таким образом, у Винисиуса и Родриго было много пространства, и они этим регулярно пользовались. Собственно, оба гола «Реал» как раз и забил после забросов за спину на быстрых нападающих. Сильные стороны «Браги» тоже сказались. Португальцы часто ловили гостей в офсайдные ловушки, а свой гол забили через игру в короткий пас. И даже имели моменты сравнять счет.

Сегодня, скорее всего, сценарий игры будет такой же. Винисиус и Родриго снова будут убегать к чужим воротам в быстрых атаках. Мадридцы должны прибавить в реализации моментов: что не залетело с «Райо Вальекано», наверняка залетит сегодня. «Браге» будет сложно устоять в Испании. БК «Марафон» предлагает на победу «Реала» и тотал меньше 4,5 коэффициент 1,84. Заманчиво также взять победу «Реала» по офсайдам с форой −1.5 за 1,96 в «Бетсити». В первом матче испанцы 6 раз попадали в положение «вне игры», а португальцы — только 2.

Андрей Санталов

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