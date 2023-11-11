UFC 295: Сергей Павлович — Том Аспинэлл

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Турнир UFC 295 должен был возглавлять другой поединок за титул в тяжелом весе — Джон Джонс против Стипе Миочича, но его пришлось отменить из-за травмы обладателя пояса. Джонсу потребовалась операция и перерыв в тренировках на 8 месяцев, поэтому промоушен организовал другой бой, уже за временный титул. Сергей Павлович и Том Аспинэлл — тяжеловесы, которых называют будущим дивизиона. Англичанин и россиянин занимают первую и третью строчку в рейтинге по самому короткому времени боев. Последний раз поединок с участием Сергея Павловича продлился дольше первого раунда в 2017 году. Всего три схватки в карьере Павловича продолжались дольше стартовой пятиминутки, также на его счету пять побед, одержанных в течение первой минуты. В свою очередь, боец из Британии победил в шести противостояниях, не потратив на это больше 60 секунд и только в трех случаях дрался дольше одного раунда.

Сергей Павлович (18 побед, 1 поражение; 15 КО/ТКО) — Том Аспинэлл (13 побед, 3 поражения; 10 КО/ТКО, 3 SUB)

Тяжелый вес, бой за временный титул, 5 раундов

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456254128&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сергей Павлович уступил Алистару Овериму в дебюте под баннером UFC, а затем выиграл 6 раз подряд, заработав при этом славу беспощадного нокаутера. Причем двое из его соперников являлись заядлыми «финишерами»: Деррик Льюис и Тай Туиваса выходили сражаться с ним в привычной стихии, для бескомпромиссного размена тяжелейшими ударами. Россиянин нанес обоим критический урон в стойке с помощью размашистых комбинаций. Ожидалось, что Кертис Блейдс навяжет Сергею борцовскую схватку, однако и он стал жертвой мощнейших попаданий Павловича.

Том Аспинэлл пришел в UFC в 2020 году, уже тогда его относили к самым талантливым бойцам из Великобритании и прочили большое будущее в главном мировом промоушене. Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри привлекал Аспинэлла в качестве спарринг-партнера во время подготовки к противостоянию с Фрэнсисом Нганну. Фьюри прогнозировал, что если кому-то и удастся сбросить с трона тяжелого дивизиона UFC великого Джона Джонса, то это будет именно Том. Уроженец Уигана в 2020 году быстро разобрался с двумя оппонентами за счет ударной техники и получил в соперники ветерана MMA Андрея Арловского. «Питбуль» оказался задушен во втором раунде.

Бразильское джиу-джитсу, успешно применяемое англичанином, когда соперник оказывается на канвасе — является его базовой дисциплиной в мире единоборств. Отец Тома, Анди Аспинэлл — черный пояс по BJJ, он преподавал это боевое искусство в Великобритании с начала 2000-х. Аспинэлл-младший тренировался под руководством отца и выигрывал национальный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу во всех поясах кроме черного. Александр Волков не нашел ответа для эффективного использования болевого приема в партере в исполнении представителя Team Kaoboon.

Сергей Спивак и Марчин Тыбура — крепкие бойцы, обладавшие в арсенале всем необходимым, чтобы усложнить жизнь уроженцу Уигана, ни один из них не нашел противоядия к скорости и агрессивной манере ведения боя британца. Единственной осечкой за время выступлений в UFC для Тома стал поединок с Кертисом Блэйдсом, где он получил травму колена в самом начале и был объявлен проигравшим.

В смешанных единоборствах есть давнее «проклятие», касающиеся противостояний заядлых нокаутеров. В таких случаях досрочная развязка кажется самым предсказуемым результатом, но достаточно вспомнить бой Деррика Льюиса и Фрэнсиса Нганну, в котором не было нанесено практически ни единого акцентированного удара. Букмекеры дают коэффициент в 1.69 на то, что бой продлится меньше полутора раундов и 1.26 на то, что судья вмешается раньше, чем пройдет 2,5 раунда. Экстремальный кэф 10.0 для тех, кто верит, что бой Павловича и Аспинэлла закончится на первой минуте.

Некоторые эксперты указывают на преимущество англичанина в партере, хотя россиянин начинал путь в единоборствах с греко-римской борьбы. Не стоит забывать, что Павлович провел полноценный тренировочный лагерь, будучи запасным для боя Джонс-Миочич. Аспинэлл же согласился выйти на замену за три недели до сегодняшней даты. Неизвестно, насколько Том функционально готов к тому, чтобы затягивать в партер такого крупного и физически сильного бойца, как Сергей. Кэф на победу Павловича 1.74.

Сергей Березовский