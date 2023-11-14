Билялетдинов снова переиграет Ротенберга: прогноз на матч «Ак Барс» — СКА

«Ак Барс» пока не впечатляет в этом сезоне, казанцы чередуют победы с поражениями. Только что команда Билялетдинова проиграла «Ладе» и «Металлургу». В клубе это объясняют усталостью, хоккеисты часто играют через день, было много выездных матчей. Но есть и игровые проблемы, в последнее время «барсы» не забивают в большинстве. Есть супертройка Яшкин — Шипачев — Радулов, по сезону они набирают почти очко за матч, однако сейчас не всегда отличаются. Летний переход Жафярова не сработал — у форварда всего 2 очка в 14 матчах. Подписание Свечникова тоже не оправдало себя. Клуб готовит обмены, возможно, казанцы как раз расстанутся с этими игроками.

СКА тоже нестабилен. После провального старта сезона команда Ротенберга с трудом попадает в первую восьмерку на Западе. В последних 5 матчах у армейцев три победы, но только одна из них в основное время. СКА не хватает баланса в игре, есть перекос в сторону атаки. Не помогает даже приглашение вратаря Серебрякова из «Адмирала», он пропускает 3 гола за игру, это много. Хотя некоторые матчи голкипер вытаскивает на себе. СКА также не хватает стабильности в составе, тут виной и травмы, и ротация хоккеистов. Непонятно и то, кто лидер в этой команде после ухода Яшкина. Новичок Гальченюк с этой ролью пока, похоже, не справляется. Интересно, что лучшим бомбардиром питерцев является защитник Никишин.

Обе команды в кризисе, им нужны победы, чтобы почувствовать уверенность. Совсем недавно они встречались в Санкт-Петербурге, и «Ак Барс» победил 3:2 даже без Радулова и Шипачева в составе. Для казанцев это будет первая игра дома после 3-матчевого выезда, а для питерцев сегодня начинается гостевая серия. В плане исхода шансы команд почти равны, но «Ак Барсу» победа сейчас, после поражения от «Магнитки» всухую, нужнее. Поставить на успех хозяев площадки с учетом овертайма и буллитов можно в «Фонбете» за 1,78. Много голов тут не ждут, казанцы редко устраивают голевые феерии — на тотал меньше 5 «Бетсити» предлагает коэффициент 1,92.