Семак в погоне за «Краснодаром»: прогноз на матч «Зенит» — «Сочи»

«Зенит» начинает второй круг в непривычной роли догоняющего. За последние 5 чемпионств такое было только один раз: в сезоне-2020/21 первый круг выиграл ЦСКА. Тогда «Зенит» отставал от лидера на одно очко, сейчас — на два. Одна из непривычных проблем для Семака — кадровая. Нет замены для ушедших Малкома и Кузяева плюс выставить оптимальный состав часто мешали повреждения. Вот и сейчас у питерцев травмированы лучший бомбардир РПЛ Кассьерра, а также Мантуан и Караваев. Из хороших новостей — вернулся к тренировкам Марио.

«Сочи» начинает второй круг на последнем месте, и это один из главных сюрпризов чемпионата. Смена Хохлова на Точилина не дала особого эффекта, у сочинцев была серия из 6 поражений подряд. Победа над «Уралом» подарила надежду, что команда вышла из пике, но затем она набрала лишь одно очко в 3 турах. Атака «Сочи» в порядке по меркам клубов во второй половине таблицы (16 голов), но вот пропускает он гораздо больше (25 голов). У «барсов» все игроки в строю, проблем с травмами нет. Матч с «Зенитом» пропустит только опорник Кравцов, схвативший две желтые карточки с «Рубином» в прошлом туре.

«Зенит» встречался с «Сочи» в начале октябре и на классе победил 2:0. Но дома питерцы могут обыграть соперника и крупнее. В победе сомнений мало, команде Семака надо догонять «Краснодар». Впереди нет Кассьерры, но его может заменить Сергеев. БК Pari предлагает на победу «Зенита» с форой −1,5 коэффициент 2,00. Хорошо также смотрится вариант победа «Зенита и тотал больше 2,5 за 1,94 в “Лиге Ставок”.