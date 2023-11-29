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11:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Дуэль двух испанских тренеров: прогноз на матч «Оренбург» — «Спартак»

Чем удивят друг друга Абаскаль и Деограсия?

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Источник: РИА "Новости"

Гостевые матчи весь первый круг были проблемой для «Спартака». Красно-белые обыграли только «Рубин»: всего одна победа в 6 матчах. Команда Абаскаля уступила даже «Факелу», сославшись на плохое поле в Воронеже. В Калининграде условия для игры тоже были не очень, но тут уже «Спартак» показал характер. Хорош был Соболев, вернувшийся в стартовый состав, а еще лучше проявил себя Максименко, который спас команду от 2−3 голов. «Спартак» уже четвертый в таблице РПЛ, но по-настоящему мощной игры пока нет. Лучше всего красно-белым по-прежнему удаются быстрые атаки.

«Оренбург» угодил в кризис чуть ли не сразу после победы над «Зенитом». Были еще 2:1 с «Сочи» в Кубке, а с тех пор уральцы не могут выиграть в 7 матчах подряд. Возможно, на команду Деограсии влияют разговоры об уходе ключевых игроков уже этой зимой. Так, покинуть клуб скоро могут Вера и Воробьев. В воскресенье «Оренбург» применил любимую тактику на своем поле против «Ахмата». Уральцы агрессивно сыграли в первом тайме и начале второго, но забили только один мяч. А игра на удержание счета снова не получилась. Более того, в концовке встречи «Оренбург» мог даже проиграть.

Деограсия уже рассказал, что на Кубок будет ротация состава, вероятно, проведет ее и «Спартак». Скамейка у красно-белых, конечно, сильнее, но искусственное поле может внести свои коррективы. Обе команды ненадежны в обороне, так что многие не зря тут ждут голевую игру. БК BetBoom предлагает на тотал больше 2,5 и обе забьют коэффициент 1,78. Можно также взять индивидуальный тотал «Спартака» больше 1,5 за 1,87 в БК Pari.

Андрей Санталов

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