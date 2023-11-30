Голевые матчи в Лиге Европы, уверенная победа «Ливерпуля» и реванш «Астон Виллы»

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Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.93.

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа D, 30.11.2023, 20:45 Аталанта - Спортинг -

Две сильнейшие команды группы D разыграют первое место. У «Аталанты» пока преимущество как по очкам (10 против 7), так и по личным встречам. В Португалии бергамаски выиграли 2:1. Команда Гасперини вновь вернулась к фирменному стилю с прессингом, так она задавила «Спортинг» в первом матче. Вернее, давила, пока были силы. Ближе к концу матча португальцы были близки к тому, чтобы отыграться с 0:2. «Аталанта» нестабильна и по результатам, и по игре, поэтому в Серии А она пока только седьмая. В субботу бергамаски были хороши против «Наполи», но все же уступили из-за привоза вратаря 1:2.

«Спортинг» же размялся в Кубке Португалии на команде из третьей лиги — 8:0! В чемпионате пока перерыв, там зелено-белые делят первое место с «Бенфикой». «Спортинг» играет по такой же схеме, что и «Аталанта», такое наложение может как закрывать игру, так и открывать. В этом случае следует ждать, скорее, открытого футбола, так как и там, и там хватает «технарей», которые могут создать преимущество в атаке за счет дриблинга. Особенно тут выделяется Лукман у итальянцев. В составе «Спортинга» хорош Дьокереш — самый дорогой новичок в истории клуба. На счету шведа уже 13 голов. Ждем результативный футбол в Лиссабоне.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.87.

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа B, 30.11.2023, 20:45 АЕК - Брайтон -

В первом матче была сенсация: греки обыграли «Брайтон» на выезде 3:2. Англичане владели мячом 75% времени и подали 11 угловых против 2, но как раз к стандартам лучше подготовился АЕК, так он забил два гола. Дальше развить успех грекам не удалось, в трех следующих матчах они зацепили только ничью с «Аяксом». «Брайтон» же после домашней осечки набрал 7 очков и сегодня может гарантировать себе минимум второе место в группе.

У обеих команд достаточно мотивации, при этом грекам надо рисковать, чтобы иметь шансы на победу и выход в плей-офф. Такой сценарий матча будет на руку «Брайтону», там хватает быстрых футболистов. Интересно, что команда Де Дзерби — самая яркая в АПЛ, именно в матчах с ее участием забивается больше всего голов. Результативная атака во главе с Жоао Педро позволяет закрывать глаза на проблемы в обороне. В ЛЕ «Брайтон» дважды засушил «Аякс», но здесь больше виноваты сами голландцы. В Греции будет жарко на поле, верим в голевую феерию.

Прогноз: тотал больше 3 за 2.01.

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа B, 30.11.2023, 23:00 Марсель - Аякс -

«Аякс» провалился в этом сезоне, вот и в Лиге Европы голландский топ-клуб набрал всего 2 очка в 4 турах. Шансы на выход в плей-офф только теоретические, но можно «упасть» в Лигу конференций с 3-го места. Настрой на еврокубки у «Аякса» есть, это подтвердил перед матчем новый тренер ван'т Схип. При нем дела у команды пошли на поправку, в выходные аяксиды расправились с худшим клубом лиги «Витессом» (5:0). При этом не стоит забывать, что это все еще молодая команда в процессе становления, ей сложно играть на два фронта и стабильно добывать очки.

«Марсель» выступает лучше в Лиге Европы, чем в чемпионате Франции, там команда опустилась уже на 12-ю строчку в таблице. Не помогло и назначение Гаттузо два месяца назад. Только что марсельцы зацепили ничью со «Страсбуром» (1:1), и итальянский тренер жестко раскритиковал своих игроков за плохой второй тайм. Атмосфера вокруг команды тяжелая, это не может не сказываться на футболистах. Пока что у «Марселя» есть запас в ЛЕ, он занимает первое место с 8 очками, но результатов от клуба можно ждать любых. Будем болеть за голы и в этом матче.

Прогноз: победа «Ливерпуля» с форой −2,5 за 2.01.

Футбол Лига Европы 2023/2024 Группа E, 30.11.2023, 23:00 Ливерпуль - ЛАСК -

«Ливерпуль» удивил в прошлом туре ЛЕ, проиграв «Тулузе» 2:3. Причем сам Клопп подтвердил, что результат был по делу. «Красные» остаются лидером группы E с 9 очками, но первое место им пока не гарантировано. Дома «Ливерпуль» хорош, команда летит в атаку и создает много моментов. «Юниону» забили два мяча (а могли гораздо больше), «Тулузе» — 5. Магия «Энфилда» должна сработать и сегодня. Из-за травм выбыли Алиссон и Жота, на игре это не должно сильно сказаться. В атаке «Ливерпуля» ждут Гакпо и Диаса, на замену, как это обычно бывает в ЛЕ, может выйти Салах.

ЛАСК пока что — самая слабая команда в группе, но австрийцы оставили себе шансы на выход в Лигу конференций, победив три недели назад «Юнион» (3:0). Теперь они отстают от бельгийцев лишь на одно очко, а по личным встречам у ЛАСКа преимущество. У австрийской команды хорошо наработаны стандарты, так они забили «Ливерпулю» и «Юниону». И Клопп теперь будет готов к таким розыгрышам. Мерсисайдцы не могут позволить себе потерю очков, им надо побыстрее обеспечить себе первое место, ведь впереди очень плотный календарь. Поэтому ставим тут на уверенную победу «Ливерпуля».

Прогноз: победа «Астон Виллы» и обе забьют за 2.65.

Футбол Лига конференций 2023/2024 Группа E, 30.11.2023, 23:00 Астон Вилла - Легия -

Матч лидеров группы E в Лиге конференций. Интересно, что по личным встречам преимущество пока что у «Легии», дома поляки выиграли 3:2. При этом для Эмери приоритетом все равно остается АПЛ. Там «Астон Вилла» идет четвертой и борется за попадание в Лигу чемпионов. Эмери признал, что его устроит и второе место в группе, пусть даже из-за этого потом придется сыграть на два матча больше. Так что не стоит удивляться, если сегодня мы не увидим лидеров «Виллы» на поле. Под вопросом участие в матче Уоткинса, Дзаньоло и Тилеманса.

«Легия» — лишь шестая в своем чемпионате, в ЛК пока для нее все складывается удачно. Польская команда знает, что у нее мало шансов в Бирмингеме, но готовится дать бой фавориту. Борьбы будет много, игроки «Легии» не стесняются фолить. Впрочем, исход матча все равно будет зависеть от состава и настроя «Астон Виллы». При своих болельщиках англичане не должны играть спустя рукава. Простая победа стоит слишком мало, поэтому поищем что-то поинтереснее. Бирмингемцы пропускают практически в каждом матче в последнее время, используем этот тренд и здесь.

Андрей Санталов.