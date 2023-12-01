Скучный Аллегри снова победит: прогноз на матч «Монца» — «Ювентус»

«Монца» дерзко дебютировала в прошлом сезоне в Серии А, сходу заняла 11-е место, показав при этом симпатичную игру. В этом чемпионате все тоже складывается удачно, команда, собранная Галлиани, располагается на 9-й строчке в таблице. «Монца» при тренере Палладино любит владеть мячом, но игрокам атаки не хватает реализации. При этом пропускает она немного, в первую очередь, благодаря вратарю Ди Грегорио, он на 3-м месте по сэйвам и на 1-м по проценту отраженных ударов. Поэтому в большинстве матчей с участием «Монцы» бывает не больше 2 голов.

С «Ювентусом» в этом сезоне все просто. Команда Аллегри играет скучно, часто от обороны, но очки набирает стабильно. Туринцы не участвуют в еврокубках, это тоже помогает им лучше готовиться к матчам. «Юве» с таким прагматичным подходом — главный преследователь «Интера». В прошлом туре они встречались друг с другом и разошлись миром, туринцы по-прежнему в двух очках от первого места. О качестве обороны «Ювентуса» говорит статистика пропущенных мячей: всего 8 в 13 турах. Соперникам не дают бить из удобных позиций, поэтому они редко попадают в створ ворот.

Сценарий матча, скорее всего, будет такой: «Юве» отдаст мяч «Монце» и будет рассчитывать на контратаки. Так туринцы недавно победили «Фиорентину» 1:0. «Монца» дома еще не проигрывала (2 победы, 4 ничьи), но до этого она и не принимала топ-клубы. В «Фонбете» на победу «Ювентуса» можно поставить за 1,95. Если есть сомнения в успехе фаворита, то «Бетсити» дает 2,03 на то, что «Ювентус» не проиграет и тотал будет меньше 2,5.