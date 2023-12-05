«Ман Сити» пора побеждать, а «МЮ» и «Челси» выяснят, кто из них хуже

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Прогноз: победа «Штутгарта» в основное время за 2.21.

В Германии кубковые будни, и тут есть на что посмотреть. Дортмундская «Боруссия» удивила всех в Лиге чемпионов, досрочно выйдя из группы с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом». Эта команда умеет терпеть против более классных команд и умеет больно уколоть быстрыми атаками. В воскресенье Дортмунд выдержал осаду «Байера» и увез из Леверкузена одно очко (1:1). Теперь на кону стоит выход в ¼ финала Кубка Германии. «Бавария» из этого турнира уже вылетела, у «Боруссии» хорошие шансы взять трофей (выше только у того же «Байера»). Хотя третий матч в гостях за 8 дней может стать проблемой.

«Штутгарт» — открытие этого сезона. В прошлом чемпионате ему пришлось играть в стыках, чтобы остаться в бундеслиге, а в этом сезоне команда Хенесса идет на третьем месте. «Штутгарт» выкупил летом Гирасси за 9 млн евро, и форвард к этому моменту уже настрелял 16 голов! Хороши швабы и в обороне. Если убрать 5 мячей от «Лейпцига» на старте сезона, пропускают они очень мало. «Штутгарт» недавно уже принимал «Боруссию» в чемпионате и по делу выиграл 2:1. Команда Хенесса и сейчас готова сыграть первым номером и вынудить соперника ошибаться. Дортмундцам к тому же из-за жесткого графика может не хватить сил. Поэтому выбираем здесь хозяев поля.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 4,5 за 2.34.

Редкий случай для «Манчестер Сити» в эпоху Гвардиолы: команда осталась без побед в трех турах АПЛ подряд. Последний раз такое было весной 2017-го. Причем «Сити» вел и с «Челси», и с «Ливерпулем», и с «Тоттенхэмом», но каждый раз позволял соперникам сравнять счет в конце матча. Против «шпор» и вовсе получилось обидно: судья ошибочным свистком не дал Грилишу убежать один на один при счете 3:3. Но потерянных очков уже не вернуть, отставание от «Арсенала» увеличилось до трех баллов. При всей атакующей мощи «Сити» нельзя не признать, что он стал более уязвим в обороне: 16 пропущенных голов в 14 турах — это много по меркам Гвардиолы.

«Астон Вилла» сильно похорошела при Эмери. Бирмингемцы прекрасны и в чемпионате (входят в топ-4), и в Лиге конференций. В АПЛ «вилланы» проиграли всего один раз, начиная с конца сентября. Интересно, что пропускают они практически в каждом матче, но классная атака спасает от неприятностей. Так, в воскресенье «Вилла» ушла от поражения с «Борнмутом» на 90-й минуте — выручил Уоткинс. Форвард раззабивался в последнее время, на его счету 4 гола в 5 матчах. Сложный соперник для «Сити», однако Гвардиоле пора побеждать, иначе «Арсенал» уйдет в отрыв. «Горожане» и «вилланы» забивают больше всех в АПЛ, парадокс, но такие встречи не всегда получаются голевыми, поэтому добавим тут еще тотал меньше.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.90.

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне плох, это видно и по Лиге чемпионов, где манкунианцы пропустили 14 голов, и по АПЛ. В Англии Онана ошибается меньше и даже лидирует по сухим матчам, но тут другая напасть: форварды забивают только по праздникам. По многим статистическим параметрам «Ман Юнайтед» выглядит как середняк или даже команда из второй десятки. Матч против «Ньюкасла» (0:1) подчеркнул кризис «МЮ». В атаке ничего не получалось (кроме самой концовки игры), а в обороне был тихий ужас. Форварды и полузащитники плохо помогали в игре без мяча, и защитников просто разрывали на флангах.

Проект «Челси» под руководством Почеттино остается загадкой. «Синие» могут показать характер в одном матче (4:4 с «Ман Сити») и провалиться в другом (1:4 с «Ньюкаслом»). В выходные лондонцы снова победили — 3:2 с «Брайтоном», несмотря на удаление Галлахера. Говорить, что все хорошо, еще рано. С игры было создано мало моментов, первые два гола случились после угловых, третий Энцо забил с пенальти. В матче двух таких кризисных команд сложно выбрать ставку на исход, тут возможен любой результат, включая ничейный. Более надежным видится вариант с голами от «МЮ» и «Челси» и тоталом больше 2,5.

Прогноз: тотал больше 3,5 за 2.19.

«Тоттенхэм» успел какое-то время полидировать в Англии, однако после трех поражений подряд упал на 5-е место. Серия могла и продолжиться, но «шпоры» спаслись в игре с «Ман Сити». Тренеру Постекоглу не позавидуешь, у него много травмированных: нет Перишича, ван де Вена, Мэддисона, а теперь еще поломался и Бентанкур. «Тоттенхэм» остался без профильных центральных защитников, отсюда и такие проблемы в обороне. Но что характерно, Постекоглу продолжил играть в своем стиле, несмотря на проблемы в составе. «Шпоры» настырно выходят в атаку через короткий пас, хотя порой это и приводит к обрезам у своих ворот.

«Вест Хэм» держится в середине таблицы, команде Мойеса как обычно сложно играть и в чемпионате, и в еврокубках. Тренер недоволен игрой в защите, и его можно понять. «Молотобойцы» много пропускали в прошлом сезоне, и в этом у них уже 24 мяча (столько же и забито). «Вест Хэм» провел только один матч на ноль из 14. Вот и в прошлом туре все начиналось хорошо с «Кристал Пэлас», Кудус быстро открыл счет. А после перерыва защита «молотобойцев» просто подарила гол сопернику. Многое намекает на то, что и это лондонское дерби будет голевым. Тотал больше 3,5 кажется рискованным, но риск — это философия нынешнего «Тоттенхэма», в его матчах мы теперь всегда ждем голы.

Андрей Санталов