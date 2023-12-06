Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Амур
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Нью-Джерси
56
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Миннесота
25
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Анахайм
32
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Нэшвилл
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Сан-Хосе
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Детройт
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Лос-Анджелес
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Рейнджерс
62
Футбол. Зарубежный
22:30
Брайтон
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Фулхэм
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
22:30
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:30
Кристал Пэлас
Борнмут
Футбол. Зарубежный
5.12
Лутон Таун
Арсенал
34
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Маккаби Хайфа
Футбол. Зарубежный
5.12
Вулверхэмптон
Бернли
10
Все события
Фоторепортажи
25Слезы и улыбки: футболистки «Зенита» выиграли ЧР
21Карьера Алана Дзагоева
10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Салах забьет худшей обороне АПЛ: прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»

Хозяевам поля не поможет даже смена тренера.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: Reuters

«Ливерпуль» остался без вратаря Алиссона, и оказалось, что это проблема. Сменщик Келлехер дважды ошибся с «Фулхэмом», и команде Клоппа пришлось сотворить чудо, чтобы превратить счет 2:3 в 4:3 в конце матча. Да, нынешний «Ливерпуль» играет сам и дает играть другим. Кто-то видит проблему в том, что мало забивает Нуньес, но мерсисайдцы уже не первый сезон выходят без забивного центрфорварда. В конце концов, за голы тут отвечает Салах. А вот то, что команда стала чаще пропускать, может помешать в гонке за чемпионский титул.

У «Шеффилд Юнайтед» изначально было мало шансов остаться в АПЛ. Первые 14 туров подтвердили очевидное: это худшая команда лиги. Всего одна победа, 5 очков и 39 пропущенных мячей. В выходные «Шеффилд» влетел «Бернли» 0:5, после чего тренера Хекингботтома попросили на выход. Спасти клуб должен бывший главный «Шеффилда» Уайлдер, шансов, что ему удастся это сделать, впрочем, мало. Летом «клинки» потеряли несколько ключевых футболистов, а адекватной замены им не нашли. Как при таких вводных данных не свалиться обратно в чемпионшип — загадка.

«Ливерпуль» набирает 100% очков на «Энфилде» в этом сезоне, а вот в гостях заметен другой тренд: команда Клоппа пропускает в каждом матче. Но против худшей команды лиги самое время сыграть на ноль. В БК «Леон» на «обе забьют — нет» можно поставить за 1,97. Также напрашивается ставка на гол Салаха: египтянин не забивал в двух последних турах — пора! «Бетсити» дает на это событие коэффициент 1,7.

Андрей Санталов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Экс-жена Тома Брэди Жизель Бюндхен получила пояс по джиу-джитсу
Месси рассказал о сложностях во время адаптации в США
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь