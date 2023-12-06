Салах забьет худшей обороне АПЛ: прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» остался без вратаря Алиссона, и оказалось, что это проблема. Сменщик Келлехер дважды ошибся с «Фулхэмом», и команде Клоппа пришлось сотворить чудо, чтобы превратить счет 2:3 в 4:3 в конце матча. Да, нынешний «Ливерпуль» играет сам и дает играть другим. Кто-то видит проблему в том, что мало забивает Нуньес, но мерсисайдцы уже не первый сезон выходят без забивного центрфорварда. В конце концов, за голы тут отвечает Салах. А вот то, что команда стала чаще пропускать, может помешать в гонке за чемпионский титул.

У «Шеффилд Юнайтед» изначально было мало шансов остаться в АПЛ. Первые 14 туров подтвердили очевидное: это худшая команда лиги. Всего одна победа, 5 очков и 39 пропущенных мячей. В выходные «Шеффилд» влетел «Бернли» 0:5, после чего тренера Хекингботтома попросили на выход. Спасти клуб должен бывший главный «Шеффилда» Уайлдер, шансов, что ему удастся это сделать, впрочем, мало. Летом «клинки» потеряли несколько ключевых футболистов, а адекватной замены им не нашли. Как при таких вводных данных не свалиться обратно в чемпионшип — загадка.

«Ливерпуль» набирает 100% очков на «Энфилде» в этом сезоне, а вот в гостях заметен другой тренд: команда Клоппа пропускает в каждом матче. Но против худшей команды лиги самое время сыграть на ноль. В БК «Леон» на «обе забьют — нет» можно поставить за 1,97. Также напрашивается ставка на гол Салаха: египтянин не забивал в двух последних турах — пора! «Бетсити» дает на это событие коэффициент 1,7.