Семак отыграется на команде Юрана: прогноз на матч «Зенит» — «Пари НН»

«Зенит» неудачно съездил в Москву на прошлой неделе, проиграл и «Динамо», и «Локомотиву». Команда Семака снова вторая в таблице, и на последний матч в 2023-м должна выйти с особым настроем. Игра пройдет в хороших условиях, под крышей, так что холодная погода в этот раз не помешает зенитовским легионерам. У «Зенита» все готовы играть (кроме Караваева), так что сегодня мы можем увидеть привычную пару нападения Кассьерра — Сергеев. У колумбийца 13 голов в 15 матчах РПЛ, он может еще дальше оторваться от преследователей в гонке бомбардиров.

«Пари НН» в этом сезоне хорош дома и очень плох на выезде: всего 2 очка в 8 матчах. Юран не стесняется выставлять автобус у своей штрафной, и по оборонительным метрикам нижегородцы — одни из лучших в лиге. Так, например, они пропустили меньше, чем «Зенит» (15 мячей против 17). В атаке все гораздо скромнее, но такая тактика приносит результат: на зимний перерыв «Пари НН» уйдет как минимум на 9-м месте. Перед матчем с «Зенитом» Юран остался без основного опорника Майги, у него перебор желтых карточек.

Сценарий матча понятен, «Зенит» будет атаковать всю игру, гости — терпеливо обороняться. Любой результат кроме победы питерцев — просто не поймут ни боссы клуба, ни болельщики. БК «Леон» предлагает коэффициент 1,82 на то, что «Зенит» выиграет с форой −1,5. Также в «Фонбете» есть интересное комбо: победа «Зенита», и он подаст угловых больше 6,5 за 2,32. Команда Семака будет много атаковать, так что с корнерами проблем быть не должно.