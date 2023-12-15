Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Ноттингем Форест
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Лион
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Флорида
40
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Чикаго
71
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Тампа-Бэй
47
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Калгари
Б
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Оттава
42
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Каролина
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Коламбус
ОТ
56
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Вашингтон
Б
43
Все события
Фоторепортажи
18Валиева выиграла этап Гран-при для мамы
7Джокович в рекордный раз выиграл Итоговый турнир
14:17 (мск), источник: Sportmail.ru

«Шпоры» возьмут три очка: прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»

А еще ждем голы в этой игре.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: Reuters

«Тоттенхэм» в прошлом туре разгромил «Ньюкасл» (4:1) и прервал серию из 5 матчей без побед. Конечно, усталостью «сорок» грех было не воспользоваться, но при этом и сами лондонцы показали очень симпатичную игру. Постекоглу убрал Сона с позиции центрфорварда на левый фланг, а на его место вернул Ришарлисона. Бразилец в итоге сделал дубль, у корейского форварда — гол и две передачи. «Шпоры» также удивили активными подключениями крайних защитников: и Порро, и Удоджи регулярно смещались в центр поля, после чего добегали до чужой штрафной. Постекоглу снова показал себя как смелый тренер, и его подход оправдал себя.

«Ноттингем Форест» неплохо начал сезон, но теперь над тренером Купером нависла угроза увольнения. В последних 12 матчах у его команды только одна победа. Хотя поддержку игроков и болельщиков Купер не потерял. От зоны вылета «Форест» отделяет 5 очков, это единственный плюс в турнирной ситуации. По крайней мере, «Ноттингем» правильно отреагировал на 0:5 от «Фулхэма». В прошлом туре против «Вулверхэмптона» «Форест» выглядел хорошо и даже мог победить (1:1). Купер поменял вратаря и вернулся к схеме с 5 защитниками, это добавило надежности в обороне.

И все же сложно представить, что «Тоттенхэм» не возьмет сегодня три очка. «Шпоры» пока на 5-м месте, и если они мечтают о Лиге чемпионов, таких аутсайдеров нужно побеждать. «Фонбет» на победу гостей дает 1,77. Также можно рассмотреть ставку обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,00 в «Бетсити». «Ноттингему» нужно атаковать при своих болельщиках, так что игра может получиться открытой. А это обычно ведет к голам.

Андрей Санталов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дербушева выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Уфе
Глава ОКР: Нейтральные спортсмены становятся заложниками чужих интересов
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь