«Шпоры» возьмут три очка: прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в прошлом туре разгромил «Ньюкасл» (4:1) и прервал серию из 5 матчей без побед. Конечно, усталостью «сорок» грех было не воспользоваться, но при этом и сами лондонцы показали очень симпатичную игру. Постекоглу убрал Сона с позиции центрфорварда на левый фланг, а на его место вернул Ришарлисона. Бразилец в итоге сделал дубль, у корейского форварда — гол и две передачи. «Шпоры» также удивили активными подключениями крайних защитников: и Порро, и Удоджи регулярно смещались в центр поля, после чего добегали до чужой штрафной. Постекоглу снова показал себя как смелый тренер, и его подход оправдал себя.

«Ноттингем Форест» неплохо начал сезон, но теперь над тренером Купером нависла угроза увольнения. В последних 12 матчах у его команды только одна победа. Хотя поддержку игроков и болельщиков Купер не потерял. От зоны вылета «Форест» отделяет 5 очков, это единственный плюс в турнирной ситуации. По крайней мере, «Ноттингем» правильно отреагировал на 0:5 от «Фулхэма». В прошлом туре против «Вулверхэмптона» «Форест» выглядел хорошо и даже мог победить (1:1). Купер поменял вратаря и вернулся к схеме с 5 защитниками, это добавило надежности в обороне.

И все же сложно представить, что «Тоттенхэм» не возьмет сегодня три очка. «Шпоры» пока на 5-м месте, и если они мечтают о Лиге чемпионов, таких аутсайдеров нужно побеждать. «Фонбет» на победу гостей дает 1,77. Также можно рассмотреть ставку обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,00 в «Бетсити». «Ноттингему» нужно атаковать при своих болельщиках, так что игра может получиться открытой. А это обычно ведет к голам.