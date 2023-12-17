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11:55 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль» снова расправится с «Манчестер Юнайтед»: анонс главного матча тура в АПЛ

Ждем разгром на «Энфилде».

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Источник: Reuters

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Впервые в этом сезоне «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу в АПЛ. Команда Клоппа показывает чемпионский характер, добиваясь результата даже при не самой лучшей игре. Так было и в прошлом туре с «Кристал Пэлас», где мерсисайдцы включились только с 70-й минуты при счете 0:1. «Ливерпуль» к этому моменту был в большинстве и дожал соперника (2:1). Всего команда Клоппа набрала 18 очков после того, как уступала в счете — это лучший показатель в лиге. У мерсисайдцев есть проблемы в обороне, особенно это стало заметно после травмы Матипа. В атаке по-прежнему транжирит моменты Нуньес, а вот Салах стабилен, он забил уже 200 голов за клуб.

«Манчестер Юнайтед» переживает острейший кризис. Команда тен Хага только что вылетела из Лиги чемпионов, заняв 4-е место в не самой сложной группе. В АПЛ манкунианцы держатся в топ-6, но по игре выглядят как команда из второй половины таблицы. «Юнайтед» без шансов проиграл «Ньюкаслу» (0:1), «Борнмуту» (0:3) и «Баварии» 0:1. Единственная передышка была с таким же кризисным «Челси» (2:1). Тен Хаг ссылается на травмы игроков, и их действительно было много, но проблемы «МЮ» гораздо глубже. Команда стала больше пропускать, а в нападении вообще катастрофа: всего 18 голов в 16 турах. Рэшфорд в безобразной форме и забил всего два гола, у Хейлунда и Антони — ноль результативных действий в чемпионате.

На что ставить

«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» тоже играл в еврокубках на этой неделе и, поскольку заранее обеспечил себе первое место в группе Лиги Европы, дал отдохнуть лидерам. Так что Алиссон, ван Дейк, Трент и Салах должны быть в хорошей форме. В списке травмированных есть игроки основы (Робертсон, Мак Аллистер, Жота), но эти потери некритичны. А вот у «Ман Юнайтед» большие проблемы с составом: Бруну не сыграет из-за перебора карточек, Магуайр травмировался. Лисандро, Каземиро, Эриксен и Маунт вернутся еще нескоро. От повреждений восстановились Шоу и Рэшфорд, они готовы сыграть.

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 17, 17.12.2023, 19:30

Ливерпуль-Манчестер Юнайтед-

«Ливерпуль» безупречен в этом сезоне на «Энфилде»: 11 матчей — 11 побед с разницей 35−7. По личным встречам в последние годы большое преимущество также на стороне мерсисайдцев. В марте они разнесли «Юнайтед» на своем поле 7:0. Клопп предупредил, что в этот раз такого счета ждать не стоит, однако все указывает на победу его команды. «Манчестер Юнайтед» плохо играет против топ-клубов при тен Хаге (особенно в гостях). У манкунианцев худшая реализация в лиге, только 7% ударов становятся голевыми. Чистую победу хозяев поля брать невыгодно из-за низкого коэффициента, а вот на то, что «Ливерпуль» выиграет с форой −2, БК Winline дает щедрые 2.38.

Андрей Санталов

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