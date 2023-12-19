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16:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка против фаворита: прогноз на матч «Урава Ред Даймондс» — «Манчестер Сити»

Команда Гвардиолы переживает нелучшие времена.

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Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: Reuters

Для «Манчестер Сити» клубный чемпионат мира — возможность перезагрузиться. В АПЛ у «горожан» в последнее время дела идут не очень, они взяли только 7 очков в последних 6 турах. Вот и в субботу стоило команде Гвардиолы расслабиться с «Кристал Пэлас», как комфортные 2:0 превратились в 2:2. «Сити» по-прежнему играет с высокой линией обороны, и соперники пользуются этим, забрасывая мяч за спины защитникам. Группа атаки пока справляется без травмированного Холанда, но норвежца конечно, не хватает. Холанд и Де Брейне полетели в Саудовскую Аравию вместе с командой, однако пока неизвестно, сыграют ли они сегодня.

Для «Уравы Ред Даймондс» это уже третий клубный ЧМ. В 2007-м они были тут третьими, в 2017-м — пятыми. Японская команда неудачно выступила в своем чемпионате, заняв 4-е место, зато в мае выиграла азиатскую Лигу чемпионов, одолев в финале cаудовский «Аль-Хилаль». «Урава» уже провела на этом клубном ЧМ один матч, на пути к полуфиналу она обыграла «Леон» из Мексики (1:0). Для «Сити» японцы — опасный соперник. Они любят выходить из обороны через длинные передачи, умеют вступать в отбор сразу после потери мяча.

«Манчестер Сити» впервые участвует в таком турнире, им еще только предстоит освоиться в Джидде. Свежесть игроков — тоже важный фактор для Гвардиолы, он может дать отдохнуть кому-то из лидеров. При этом в «Ураву» букмекеры совсем не верят, на ее победу в основное время дают коэффициент 18. Оборона «Сити» в этом сезоне не славится надежностью, так что ставка на гол японской команды за 2,23 в «Бетсити» выглядит заманчиво. Интересен также вариант с победой «Уравы» с форой +2 за 2,00 в БК Pari. Нынешний «Сити», поведя в счете, вряд ли будет тратить силы на разгром соперника.

Андрей Санталов

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