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12:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Захарян поможет баскам взять три очка: прогноз на матч «Кадис» — «Реал Сосьедад»

Еще один повод последить за этой игрой.

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Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: Reuters

Удивительный факт: «Реал Сосьедад» еще ни раз не был в топ-4 Ла Лиги в этом сезоне. Баски хорошо провели групповой этап ЛЧ, заняли там первое место, а вот на домашний чемпионат сил хватало не всегда. По меркам Испании у «Сосьедада» хороший стартовый состав, но вот со скамейки часто некем усилить игру. А ведь у команды Альгуасиля энергозатратный стиль игры, она очень много прессингует. Баски хорошо смотрятся в обороне, когда надо, выручает вратарь Ремиро, а вот в атаке моментов они создают не очень много.

«Кадис» тоже удивляет. Команда не выигрывает с 1 сентября, но при этом находится вне зоны вылета. Пусть отрыв от идущей на 18-м месте «Сельты» всего одно очко. Главная проблема «Кадиса» — слабая результативность. Так было и в прошлом сезоне, так остается и в этом. Плюс, клуб еще и продал вингера Бонгонду в «Спартак». «Кадис» меньше всех в Ла Лиге владеет мячом, реже всех доходит до чужой штрафной. Как следствие, команда меньше всех бьет по воротам и забивает меньше гола за матч. У лучшего бомбардира «Кадиса» Криса Рамоса 5 мячей. Зато по игре в обороне южане превосходят конкурентов по нижней части турнирной таблицы.

«Реал Сосьедад» хорошо смотрелся с «Бетисом» в прошлом туре, но на табло так и остались нули. Захарян после травм Мендеса и Барренечеа стал стабильно выходить в старте и записал недавно на свой счет первую голевую передачу. Должен Арсен выйти на поле и сегодня. Гости отстают от лигочемпионской четверки на 5 очков, победа нужна как воздух. «Кадис» же после такой серии без побед явно не в лучшем состоянии, хотя в последних 4 турах 4 раза сыграл 1:1. На победу «Реал Сосьедада» в «Бетсити» можно поставить за 1,84. Отметим также, что обе команды в лидерах лиги по нарушениям. «Марафон» предлагает коэффициент 1,65 на тотал фолов больше 28,5.

Андрей Санталов

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