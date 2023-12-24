Празднику для болельщиков быть: анонс матча «Вулверхэмптон» — «Челси»

«Челси» сделал главное на этой неделе: пробился в полуфинал Кубка лиги, теперь шансы выиграть трофей все выше. По игре у лондонцев было полное превосходство над «Ньюкаслом», но до 92-й минуты забить никак не получалось. Реализация моментов хромает у «Челси» весь сезон. Но Мудрик воспользовался ошибкой Триппьера, а дальше команда Почеттино выиграла по пенальти. Возможно, это переломный момент для «Челси», и «синие» после этого прибавят. Еще из хороших новостей — первый матч за лондонцев провел Нкунку, экс-форвард «Лейпцига» наконец восстановился от травмы.

«Вулверхэмптон» в середине недели не играл и должен быть посвежее «Челси», который играл на Кубок основным составом. «Волки», несмотря на сильное обновление состава и смену тренера прямо перед сезоном, не скатились в подвал турнирной таблицы и остаются такими же середняками, как и были. Топ-клубам с «Вулверхэмптоном» непросто: команда О'Нила в этом сезоне уже победила «Ман Сити» и «Тоттенхэм» плюс отняла очки у «Астон Виллы» с «Ньюкаслом». Все это, кстати, было на домашнем стадионе «Молинью». В состав вернулся главный распасовщик команды Нету, с ним атака «волков» будет еще ярче.