Игра, в которой будут голы: прогноз на матч «Лутон» — «Челси»

2023 год получился самым провальным для «Челси» за последние несколько десятков лет. Клуб потратил миллиард фунтов на новых игроков и все равно потерпел 19 поражений за этот календарный отрезок. В Boxing Day команда Почеттино взяла три очка с «Кристал Пэлас» (2:1), однако по игре выглядела не особо убедительно. Защитники «Челси» допускают много простых ошибок, а менять их некем. В списке травмированных до сих пор есть Чиллуэлл, Джеймс, Фофана, Кукурелья и Энцо. А новички Нкунку и Лавиа только недавно провели первые матчи за «синих», и им еще только предстоит набрать форму.

А вот «Лутон» на подъеме, команда с самым маленьким бюджетом в АПЛ выиграла два матча подряд: с «Ньюкаслом» (1:0) и «Шеффилд Юнайтед» (3:2). Да, «Лутон» все еще находится в зоне вылета, но до спасительного 17-го места осталось всего одно очко. С «Шеффилдом», правда, «шляпникам» повезло, при счете 1:2 случились два автогола. В целом, «Лутон» готов терпеть, в случае необходимости все 10 полевых игроков отходят в свою штрафную. А дальше классическая для аутсайдеров игра на контратаках и рассчет на стандарты.

В гостях у «Лутона» никому не было легко. «Сити» и «Арсенал» здесь с трудом победили, «Ливерпуль» едва сделал ничью, а «Ньюкасл» и вовсе проиграл. У «Челси» все плохо на выезде (проиграли 4 последние встречи). К тому же у «синих» всего один раз получилось выиграть два матча подряд в этом сезоне. Так что победа «Лутона» с форой +1 за 1,85 в БК Pari выглядит интересно. Можно выбрать и простое «обе забьют» за 1,73 в «Бетсити». На форварда «Челси» Джексона надежды мало, но сегодня на поле вернутся отдохнувшие Стерлинг и Палмер, минимум один гол они должны сообразить. А «Лутон» забил в последних 6 матчах.