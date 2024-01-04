Каталонцам пора спасать сезон: прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Барселона»

«Реал» и «Жирона» выиграли свои матчи в новом году, и теперь «Барселона» отстает от них на 10 очков при игре в запасе. Команде Хави в этом сезоне не везет в атаке, потому что по созданным моментам они с отрывом лучшие в Ла Лиге, а вот по голам — только четвертые. С реализацией может помочь 18-летний форвард Роке из Бразилии, хотя больше надежд, конечно, на Левандовского. Еще одна проблема — «сине-гранатовые» слишком много пропускают. Даже худшая команда Испании «Альмерия» дважды забила «Барсе» в прошлом туре. Каталонцам сильно не хватает тер Стегена, все-таки Пенья не смог его полноценно заменить в воротах.

«Лас-Пальмас» прошлой весной поднялся из Сегунды и прекрасно себя чувствует в Ла Лиге. Интересно, что островитяне с Канар выбрали тактику барселонской тики-таки и успешно ее придерживаются. «Лас-Пальмас» — третий по владению мячом в примере и пятый по точности передач. При этом, по созданным моментам команда Пимьенты на 20-м месте, в 18 турах она забила всего 15 голов. Выручает островитян оборона: 15 пропущенных мячей, меньше только у «Реала». Так что тотал больше 2,5 встречается в их матчах очень редко. Отметим также, что дома «Лас-Пальмас» проиграл всего один раз в 8 встречах.

При таких вводных данных логично поставить здесь на низовой матч, однако большинство болельщиков (а вместе с ними и букмекеры) ждут тут много голов. На этом можно сыграть. В «Марафоне» на победу «Барселоны» или ничью и тотал меньше 3,5 можно поставить за 1,79. Хорошо выглядит и вариант «обе забьют — нет» за 2,16 в БК BetBoom. Каталонцам пора уже сыграть на ноль, тем более против такой незабивной команды.