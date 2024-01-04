Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
Куньлунь РС
00
Хоккей. КХЛ
17:30
Нефтехимик
Лада
Футбол. Зарубежный
19:00
Осасуна
Альмерия
Футбол. Зарубежный
21:15
Севилья
Атлетик
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Торонто
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон
Нью-Джерси
36
Футбол. Зарубежный
23:30
Лас-Пальмас
Барселона
Футбол. Зарубежный
3.01
Жирона
Атлетико
43
Все события
Фоторепортажи
14Ротенберг привел Россию к победе на Кубке Первого канала
11Поцелуй и слезы на льду: Костомаров выступил на шоу Авербуха
13:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Каталонцам пора спасать сезон: прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Барселона»

Выбрали, на что поставить с хорошими коэффициентами.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: AP 2023

«Реал» и «Жирона» выиграли свои матчи в новом году, и теперь «Барселона» отстает от них на 10 очков при игре в запасе. Команде Хави в этом сезоне не везет в атаке, потому что по созданным моментам они с отрывом лучшие в Ла Лиге, а вот по голам — только четвертые. С реализацией может помочь 18-летний форвард Роке из Бразилии, хотя больше надежд, конечно, на Левандовского. Еще одна проблема — «сине-гранатовые» слишком много пропускают. Даже худшая команда Испании «Альмерия» дважды забила «Барсе» в прошлом туре. Каталонцам сильно не хватает тер Стегена, все-таки Пенья не смог его полноценно заменить в воротах.

«Лас-Пальмас» прошлой весной поднялся из Сегунды и прекрасно себя чувствует в Ла Лиге. Интересно, что островитяне с Канар выбрали тактику барселонской тики-таки и успешно ее придерживаются. «Лас-Пальмас» — третий по владению мячом в примере и пятый по точности передач. При этом, по созданным моментам команда Пимьенты на 20-м месте, в 18 турах она забила всего 15 голов. Выручает островитян оборона: 15 пропущенных мячей, меньше только у «Реала». Так что тотал больше 2,5 встречается в их матчах очень редко. Отметим также, что дома «Лас-Пальмас» проиграл всего один раз в 8 встречах.

При таких вводных данных логично поставить здесь на низовой матч, однако большинство болельщиков (а вместе с ними и букмекеры) ждут тут много голов. На этом можно сыграть. В «Марафоне» на победу «Барселоны» или ничью и тотал меньше 3,5 можно поставить за 1,79. Хорошо выглядит и вариант «обе забьют — нет» за 2,16 в БК BetBoom. Каталонцам пора уже сыграть на ноль, тем более против такой незабивной команды.

Андрей Санталов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Онана сыграет два матча за сутки — за «Ман Юнайтед» и за сборную
Килиан Мбаппе признался, что скучает по Лионелю Месси
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь