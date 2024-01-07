Новая дуэль Артеты и Клоппа: прогноз на матч «Арсенал» — «Ливерпуль»

«Арсенал» недавно устоял на «Энфилде», и вот, новая встреча с «Ливерпулем», на этот раз в Лондоне в Кубке Англии. «Канониры» неудачно закончили 2023 год, проиграли и «Вест Хэму», и «Фулхэму». Снова пошли разговоры, что «Арсеналу» не хватает забивного форварда. Артета рассказал, что новых трансферов в январе не планируется, его задача — выжать максимум из игроков, которые у него есть. Пока же статистика Жезуса не радует, всего 3 гола в 15 матчах АПЛ. Есть вопросы и к обороне. «Канониры» достаточно надежно играли в первом круге, но в последних матчах, и тут пошли провалы.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, но теперь ему придется справляться без Салаха, египтянин уехал в сборную на Кубок Африки. Кто теперь будет отвечать за голы — вопрос. Все-таки Нуньеса слишком часто подводит реализация. У Клоппа есть проблемы с составом: Эндо тоже уехал в сборную, а Собослаи пополнил и без того внушительный список травмированных. К тому же «Ливерпулю» в среду играть в полуфинале Кубке лиги. Но тренер уже сказал, что не будет выпускать дубль, это слишком важное противостояние. Так что ждем на «Эмирейтс», оптимальные, насколько это возможно, стартовые составы.

В гостях «Арсенал» быстро повел в счете и после этого много времени проводил у своей штрафной, стараясь не проиграть. На своем поле Артета, скорее всего, сыграет смелее, будет больше прессинговать. Интересно, что многие тут ждут голевую феерию, но не очень понятно, кто будет забивать. На «Энфилде» была ничья 1:1, сегодня тотал меньше 3 можно взять в БК «Лига Ставок» за 1,76. Хорошо также смотрится вариант «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 2,00 в «Бетсити». Без Салаха «Ливерпуль» не так грозен, и «канонирам» нужно этим воспользоваться.