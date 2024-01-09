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14:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Не спешите ставить здесь на голы: прогноз на матч «Мидлсбро» — «Челси»

Команду Почеттино устроит и минимальная победа.

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Источник: Reuters

«Челси» начал 2024 год с победы над «Престоном» в Кубке Англии. По счету все было убедительно — 4:0, а вот по игре не очень. В первом тайме у команды Почеттино мало что получалось, она практически не создавала опасных моментов. Плотную оборону соперника удалось вскрыть только после перерыва: помогли навесы и мастерский штрафной Стерлинга. Для «Челси» это уже третья победа подряд, при этом с «Кристал “Пэлас” (2:1) и “Лутоном” (3:2) при всей разнице в классе “синие” тоже временами выглядели неубедительно. Перед сегодняшним матчем у “Челси” две свежие потери. Основной форвард Джексон уехал на Кубок Африки, а Нкунку травмирован.

«Мидлсбро» свой матч в Кубке Англии’проиграл «Астон Вилле» 0:1. Команда из чемпионшипа успешно оборонялась почти весь матч и иногда убегала в опасные контратаки. И лишь в самом конце встречи «Боро» пропустил после рикошета. «Мидлсбро» тренирует известный в прошлом игрок «МЮ» Каррик. При нем команда была 4-й в чемпионшипе в прошлом сезоне, в этом пока идет 12-й, но до топ-6 всего 4 очка. У «Боро» тоже проблемы с составом, сегодня не сыграют два основных нападающих Роджерс и Гринвуд. Три футболиста уехали в сборные, еще шестеро в списке травмированных.

Плюс для «Мидлсбро» в том, что первый матч полуфинала Кубка лиги он проводит дома. Каррик надеется, что болельщики создадут особую атмосферу. Однако продержаться против пусть и нестабильного «Челси» будет сложно. При этом «Мидлсбро» явно сыграет вторым номером, а значит, гостям будет сложно вскрыть их оборону. Так что ставка на тотал меньше 2,5 за 2,30 в БК Pari выглядит очень перспективно. Плюс, учитывая, как медленно начинает матчи «Челси», интересно смотрится ничья в первом тайме. «Мелбет» дает на это событие коэффициент 2,5.

Андрей Санталов

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