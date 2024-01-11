Фаворит победит, но разгрома не будет: прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна»

Новогоднего чуда для «Барселоны» не случилось, по игре в 2024-м каталонцы так же неубедительны, как в конце 2023-го. Да, команда Хави выиграла у «Альмерии» (2:1) и «Барбастро» в Кубке (3:2), но оба раза с большим трудом. У сине-гранатовых по-прежнему проблемы с созданием моментов и реализацией, в обороне все так же случаются провалы. Из футболистов выделяются только де Йонг и Роберто, остальные, похоже, не в лучшей форме. Между игроками на поле пропала «химия», нет той сыгранности, которая была в чемпионском сезоне. Не хватает Педри, Гави и тер Стегена, и в ближайшее время они не вернутся в строй.

«Осасуна» попала на Суперкубок Испании как финалист Кубка, для нее поездка в Саудовскую Аравию — приятный бонус. Клуб как минимум заработает миллион евро. После удачного прошлого сезона «Осасуна» переживает спад и снова стала середняком Ла Лиги. Команда Аррасате мало забивает (чуть больше гола за игру), а вот пропускает по меркам Испании прилично. Почти каждый второй удар в створ превращается в гол. В этом сезоне «Осасуна» проиграла всем топ-клубам, однако с «Барсой» все решилось только в самой концовке. Почти все матчи в последнее время между этими соперниками получались упорными, так что просто фавориту не будет.

Все, конечно, ждут нового Эль-Класико в финале Суперкубка Испании, так что чистая победа «Барселоны» оценивается невысоко. Можно взять голы от обеих команд, учитывая, как часто пропускают каталонцы, и все же низкая результативность «Осасуны» настораживает. Предположим, что такой феерии, какую устроили «Реал» и «Атлетико», мы не увидим. БК BetBoom предлагает на победу «Барселоны» и тотал меньше 4,5 коэффициент 1,81. По статистике хорошо смотрится и такой вариант: второй тайм результативнее первого за 1,98 в «Лиге Ставок». Он зашел в последних 5 матчах «Барсы».