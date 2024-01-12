Почеттино ответит победой на поражение в Кубке лиги: прогноз на матч «Челси» — «Фулхэм»

«Челси» только что проиграл в полуфинале Кубка лиги «Мидлсбро» 0:1. Кто-то скажет, что команде Почеттино не повезло, моментов у нее было больше, но такая история продолжается весь сезон. Как только лондонцы встречаются с соперником, который умеет организованно и самоотверженно обороняться, они теряются на поле. Да, Палмеру не повезло, он мог делать хет-трик уже в первом тайме. Но показательно, что большинство моментов «Челси» не создал сам, их подарил «Мидлсбро», команда из чемпионшипа. У Почеттино есть проблемы с составом, однако команда с таким центром поля, как Энцо и Кайседо, с Палмером и Стерлингом впереди не может раз за разом уступать более слабым на бумаге соперникам.

У «Фулхэма» был отличный шанс огорчить «Ливерпуль» на «Энфилде». Команда Клоппа была без Салаха и Трента, ван Дейк еле успел восстановиться к матчу. И начиналось все для «дачников» хорошо, Виллиан забил в первом тайме. Однако после перерыва лондонцы не справились с давлением «Ливерпуля» и пропустили дважды. Игра в обороне — главная беда команды Марку Силвы. Если бы не подвиги вратаря Лено, она бы пропускала еще больше. «Фулхэм» хорош дома, а вот в гостях выиграл только один матч из 10 в АПЛ. Более того, сейчас у «дачников» серия из 4 поражений в гостях, в этих матчах они пропускали минимум по три мяча. У «Фулхэма» также на один день меньше для восстановления, это тоже может сказаться.

В этом матче Почеттино может освежить атаку, выпустив более свежих Мудрика и Брою. «Челси» надо отреагировать на поражение в Кубке лиги, а соперник как раз подходящий, у «синих» очень хороший счет личных встреч с «дачниками». «Марафон» дает на победу хозяев и тотал больше 1,5 коэффициент 1,87. Хорошо смотрится и простая ставка обе забьют за 1,7 в БК Pari. Атакующее трио «Фулхэма» Виллиан — Хименес — Перейра редко уходит с поля без гола.