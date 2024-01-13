UFC Вегас 84: Анкалаев vs Уокер 2

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Магомед Анкалаев — Джонни Уокер 2

Магомед Анкалаев vs Джонни Уокер 2 Сделать ставку

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Магомед Анкалаев (17 побед, 1 поражение, 1 ничья, 1 NC; 9 КО/ТКО) — Джонни Уокер (21 победа, 7 поражений, 1 NC; 16 КО/ТКО, 3 SUB)

Главный бой, полутяжелый вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Анкалаева 1.17, победа Уокера 5.40

Прогноз редакции: победа Анкалаева

Главный бой первого в 2024 году турнира UFC может принести победителю шанс побороться за титул. У чемпиона Алекса Перейры пока не запланирован поединок, а Джамахала Хилл — прежний обладатель пояса, отказавшийся от чемпионского статуса из-за травмы, до сих пор восстанавливается. Магомед Анкалаев и Джонни Уокер занимают третью и седьмую позиции рейтинга полутяжелого веса. Впервые россиянин и бразилец встречались в октябре, тогда бой был признан несостоявшимся после того, как Анкалаев нанес Уокеру запрещенный удар коленом. Далее последовала спорная ситуация: доктор призвал рефери остановить бой, а бразилец стал всячески демонстрировать, что намерен продолжать. Потасовки удалось избежать, но стало понятно, что закрыть вопросы сможет только организация повторной схватки.

Магомед Анкалаев победил нокаутом в четырех из шести выступлениях на старте карьеры в UFC, заявив о себе, как один из самых разносторонне подготовленных бойцов в дивизионе. Затем россиянин продлил победную серию на 3 поединка, но уже взяв верх решением судей. Пятираундовый бой против поляка Яна Блаховича за вакантный пояс закончился ничьей согласно вердикту судей, но 23 из 25 журналистов на портале mmadecisions, который агрегирует мнения экспертов, выбрали победителем Анкалаева и лишь двое — Блаховича.

За 3 минуты в октагоне с Джонни Уокером, уроженец Махачкалы показал, что ему по силам самому решать, где будет проходить бой — в стойке или партере. Джонни Уокер зрелищно начал путь в промоушене, благодаря нестандартной ударной технике, взрывным качествам и брутальным победам нокаутом. Потом бразилец четырежды проиграл в пяти противостояниях в октагоне. Перезагрузке карьеры помог переход под крыло Джона Каваны в SBG, Уокер стал более сдержанно вести поединки и придерживаться геймплана. В бою с Анкалаевым, Джонни наверняка постарется выкинуть один из старых трюков вроде неожиданного удара коленом в прыжке или удара ногой с разворота, но как показал первый бой — россиянин готов к сюрпризам такого рода.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456254501&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Джим Миллер — Габриэль Бенитез

Джим Миллер vs Габриэль Бенитез Сделать ставку

Джим Миллер (36 побед, 17 поражений, 1 NC; 7 КО/ТКО, 19 SUB) — Габриэль Бенитез (23 победы, 10 поражений; 9 КО/ТКО, 10 SUB)

Легкий вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Миллера 1.69, победа Бенитеза 2.24

Прогноз редакции: победа Миллера

Джим Миллер выиграл на турнире UFC 100 в 2009 году, на UFC 200 в 2016 году и говорил, что собирается продолжать профессиональную карьеру, чтобы выступить на UFC 300 в апреле 2024 года. Джиму 40 лет — он самый возрастной боец легкого дивизиона UFC. Бой против Бенитеза станет 43-им для уроженца Спарты, Нью-Джерси, что является рекордом для промоушена. С тех пор, как американец проиграл в реванше будущему чемпиону Чарльзу Оливейре, Миллер выиграл в 7 и уступил в 4 схватках.

На одном из этапов карьеры, когда Джим проиграл в нескольких противостояниях подряд, стал заметен его спад в функциональной подготовке. Оказалось, что это следствие болезни Лайма и боец выступал без должной терапии. Характер, который Миллер не раз показывал в клетке помог ему преодолеть последствия заболевания и вернутся к профессиональным выступлениям в MMA. Джим продолжает добавляет новые техники в свой арсенал, например четко поставленный нокаутирующий удар. Миллеру, который ранее славился скорее умением комбинировать ударную и борцовскую технику, теперь понадобилось всего 23 секунды, чтобы вырубить соперника одним точным попаданием в июне 2023 года.

Габриэль Бенитез бьется в UFC c 2014 года, на его счету 7 побед и 6 поражений в промоушене. Мексиканец особенно опасен в стойке за счет ударов ногами, на которые делает акцент. Если учитывать, что Миллер и Бенитез будут сражаться в маленьком октагоне, американец может получить преимущество, зацепив соперника после лоу-кика и перевести в партер, где завершит поединок сабмишеном.

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Андрей Орловский — Валдо Кортес-Акоста

Андрей Орловский vs Валдо Кортес-Акоста Сделать ставку

Андрей Орловский (36 побед, 17 поражений, 1 NC; 7 КО/ТКО, 19 SUB) — Валдо Кортес-Акоста (23 победы, 10 поражений; 9 КО/ТКО, 10 SUB)

Тяжелый вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Орловского 5.60, победа Кортес-Акосты 1.15

Прогноз редакции: победа Орловского

Андрею Орловскому исполняется 45 лет в этом месяце. С 2016 по 2017 годы бывший чемпион UFC в тяжелом весе оказался на серии из пяти поражений подряд. Многие в MMA-сообществе уже в тот момент поговаривали о том, что «Питбулю» пора в отставку. Нужно отметить, что Орловский тогда сражался против лучших тяжеловесов мира — Стипе Миочича, Алистара Оверима, Фрэнсиса Нганну. В 2021 году Андрей закрыл рот недоброжелателям, выиграв 4 поединка подряд на классе и мастерстве у более молодых оппонентов. Спустя 18 лет после того, как белорусский боец завоевал пояс UFC, он по прежнему может выйти из октагона победителем за счет колоссального опыта и технического мастерства.

Поединок Орловского против Валдо Кортес-Акосты должен показать, способен ли нынешний «Питбуль» выдержать натиск менее опытного, но обладающего большей ударной мощью бойца. «Сальса бой» в смешанных единоборствах одержал 10 побед и потерпел одно поражение. Экс-бейсболист убедительно выигрывал в начале карьеры и заработал контракт с главным мировым промоушеном, благодаря победе нокаутом на Dana White’s Contender Series. Первую досрочную победу в UFC Кортес-Акоста одержал лишь в четвертом поединке, показав прежнюю агрессивную манеру ведения боя. Боец из Доминиканы — абсолютный фаворит в противостоянии с Орловским в глазах букмекеров.

Сергей Березовский