Много борьбы и мало голов: прогноз на матч «Наполи» — «Фиорентина»

Итальянские клубы вслед за испанскими прибыли в Саудовскую Аравию, чтобы разыграть первый трофей сезона. Впервые Суперкубок Италии пройдет в формате «Финал четырех». Чемпион страны «Наполи» переживает трудные времена, первый круг южане закончили на 9-м месте. Неудачливого Гарсию сменил Мадзарри, но и при этом тренере «Наполи» набрал лишь 10 очков из 24 возможных. В Эр-Рияд неаполитанцы прилетели после тяжелой победы над 20-й командой Серии А «Салернитаной» (2:1). Решающий мяч на 96-й минуте забил Ррахмани. «Наполи» планирует усилиться этой зимой, но пока что команда осталась без Осимхена и Ангисса, которые уехали на Кубок Африки.

«Фиорентина» идет выше «Наполи» в чемпионате, занимает 4-е место. «Фиалки» любят владеть мячом, правда, зачастую, это выглядит стерильно, опасных моментов они создают немного. Еще больше проблем в атаке возникло после травмы Гонсалеса. В 6 матчах без лидера атаки «Фиорентина» забила всего 5 мячей. При этом она стабильно набирала очки в декабре, даже когда по игре не заслуживала победы. В обороне «фиалки» многое позволяют соперникам, и тут их часто выручает вратарь Террачано. У флорентийцев меньше потерь перед этой встречей, помимо Гонсалеса не будет Кастровилли и Куаме.

«Фиорентина» в прошлом сезоне дважды добиралась до финалов и дважды проигрывала. С тех пор, команда, по признанию ее тренера Итальяно, стала играть «циничнее». Для «Наполи» сейчас тоже результат важнее игры. Все это намекает на то, что команды будут сегодня осторожничать, и много голов мы не увидим. Тем более, и те, и другие выйдут без забивного форварда. БК BetBoom предлагает на тотал меньше 2,5 коэффициент 1,79. Что касается исхода, то в основное время сложно отдать кому-то предпочтение. Не видят тут явного фаворита и букмекеры. Поэтому есть смысл рискнуть на ничью за 3,20 в БК Pari.