UFC 297: Стрикланд vs Дю Плесси
Шон Стрикланд — Дрикус Дю Плесси, Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев, Крис Кёртис — Марк-Андре Барио: прогнозы на UFC 297, ставки и коэффициенты.
Шон Стрикланд — Дрикус Дю Плесси, Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев, Крис Кёртис — Марк-Андре Барио: прогнозы на UFC 297, ставки и коэффициенты.
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Чемпиону UFC в среднем весе Шону Стрикланду предстоит первая защита титула в бою против Дрикуса Дю Плесси. В начале 2023 года сложно было представить, что пути этих бойцов пересекутся в октагоне в качестве чемпиона и претендента. Стрикланд тогда находился на серии из двух поражений подряд, впервые за карьеру. А Дю Плесси в декабре 2022 года с огромным трудом вышел победителем из противостояния с Дарреном Тиллом, ощутимо уступая оппоненту по-ходу боя в стойке.
Прошлый года стал прорывным для обоих средневесов UFC. Стрикланд разделался с двумя противниками, ни один из которых не являлся топом дивизиона. За это время Дрикус побил Дерека Бронсона и Роберта Уиттакера. Победой над австралийцем Дю Плесси закрыл рот критикам, утверждавшим, что его сильная сторона — исключительно физическая мощь. Ввиду травмы боец из Южной Африки не смог сразиться с Исраэлем Адесаньей за титул и это открыло дорогу к чемпионскому бою для Шона Стрикланда. Американец чуть было не отправил бывшего чемпиона в нокаут в первом раунде, но тот смог выжить и продержаться до конца пятираундового боя. Однако Стрикланд был сильнее на протяжении всех 25 минут, разбил Адесанью и нейтрализовал сильные стороны уроженца Нигерии, забрав пояс.
Манера Стрикланда оскорблять соперников сыграла с ним злую шутку, так как Дю Плесси в ответ напомнил Шону о травмах и насилии, пережитых Стрикландом в детстве. Словесная перебранка вышла из-под контроля и соперники подрались, находясь в качестве зрителей на другом турнире. При этом американец пообещал зарезать или застрелить Дрикуса, если тот вновь заикнется о его детстве. В прошлом Шон сам умело использовал психологическое давление, дабы завладеть преимуществом в клетке, но сможет ли он справиться с эмоциями на UFC 297? 8 экспертов портала MMAjunkie выбрали Дю Плесси в качестве будущего победителя, и лишь трое проголосвали за Шона.
Российский боец Мовсар Евлоев — уверенный фаворит у букмекеров перед схваткой с англичанином Арнольдом Алленом. Поединок девятого и четвертого номеров рейтинга полулегкого дивизиона мог бы возглавлять другой турнир UFC и быть рассчитанным на 5 раундов. Несмотря на сильное преимущество уроженца Ингушетии в глазах букмекеров это противостояние может быть гораздо более близким, чем уверены прогнозисты. В 18 боях, проведенных в общей сложности в UFC Евлоевым и Алленом, было 4 досрочных победы, каждая из них на счету англичанина.
Борцовские навыки россиянина являются самыми сильными в дивизионе, а в последних поединках он показал, что способен успешно сочетать их с боксерскими комбинациями в стиле Фрэнки Эдгара. Британец будет получать поддержку местной публики, так как уже давно тренируется в канадском клубе Tristar Gym, наверняка любое его попадание по сопернику вызовет бурную реакцию аудитории. Кто знает, как это повлияет на мнение судей? Аллен единственный раз уступил в октагоне. Это произоошло в бою против Макса Холлоуэя, однако Арнольд провел 5 раундов с одним из лучших бойцов в истории промоушена. Евлоев пока не сталкивался с соперниками такого класса, победа в этом противостоянии обеспечит ему более высокую позицию в рейтинге и выход на другие поединки претендентского уровня. Британец ни разу не сталкивался с темпом, равным тому уровню давления, который приносит в клетку Евлоев. Но что, если ему удастся избежать урона при переводе в партер и минимизировать время контроля на земле, в случае успешного тейкдауна в исполнении бойца из Ингушетии?
Крис Кёртис — близкий друг и спарринг-партнер нынешнего обладателя титула в среднем весе Шона Стрикланда, бойцы впервые будут вместе выступать в главном карде турнира UFC. На данном этапе карьеры Кёртис менее успешен, чем его товарищ по команде из Xtreme Couture в Лас-Вегасе. Оба выхода Криса в откагон в прошлом году закончились неудачно. Поединок против Нассурдина Имавова в июле 2023 признали несостоявшимся из-за рассечения, полученного в результате столкновениями головами, а в бою с Кевином Гастелумом в апреле Кёртис проиграл решением судей. Рекорд американца в UFC 4 победы и 2 поражения, всего на профессиональном уровне он вышел победителем из 30 схваток и проиграл в 10. 17 нокаутов отлично иллюстрируют ударную мощь Кёртиса. С января 2020 по декабрь 2022 года он одержал 10 побед, из них 7 нокаутом и потерпел 1 поражение. Кёртис добавил себе в коллекцию на этом промежутке карьеры скальпы ведущих средневесов — Брендана Аллена и Хоакина Бакли.
Марк-Андре Барио не владеет техническим арсеналом бойцов элитного уровня, одолевших Кёртиса. На региональных турнирах Барио часто побеждал благодаря тактике бойцовского пса, с которой беспощадно преследовал соперников. Против оппозиции калибра UFC такой план не всегда работает, Барио победил в 5 и проиграл в 5 схватках. Недавно канадец начал тренироваться под руководством Генри Хуфта, известного способностью обучать эффективной ударной технике. В октагоне стиль ведения боя Барио изменился в сторону контролируемой агрессии и работы над набором очков с дистанции. Такая перемена принесла победу в бою с Эриком Андерсом. Тем не менее, Марк-Андре уступает и Имавову, и Джеку Хермансcону, выигрывавшим у Кертиса в октагоне.
Сергей Березовский