UFC 297: Стрикланд vs Дю Плесси

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Шон Стрикланд — Дрикус Дю Плесси

Шон Стрикланд vs Дрикус Дю Плесси Сделать ставку

Шон Стрикланд (28 побед, 5 поражений; 11 КО/ТКО, 4 SUB) — Дрикус Дю Плесси (20 побед, 2 поражения; 9 КО/ТКО, 10 SUB)

Титульный бой в среднем весе, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Стрикланда 1.93, победа Дю Плесси 1.88

Прогноз редакции: победа Стрикланда

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456254549&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпиону UFC в среднем весе Шону Стрикланду предстоит первая защита титула в бою против Дрикуса Дю Плесси. В начале 2023 года сложно было представить, что пути этих бойцов пересекутся в октагоне в качестве чемпиона и претендента. Стрикланд тогда находился на серии из двух поражений подряд, впервые за карьеру. А Дю Плесси в декабре 2022 года с огромным трудом вышел победителем из противостояния с Дарреном Тиллом, ощутимо уступая оппоненту по-ходу боя в стойке.

Прошлый года стал прорывным для обоих средневесов UFC. Стрикланд разделался с двумя противниками, ни один из которых не являлся топом дивизиона. За это время Дрикус побил Дерека Бронсона и Роберта Уиттакера. Победой над австралийцем Дю Плесси закрыл рот критикам, утверждавшим, что его сильная сторона — исключительно физическая мощь. Ввиду травмы боец из Южной Африки не смог сразиться с Исраэлем Адесаньей за титул и это открыло дорогу к чемпионскому бою для Шона Стрикланда. Американец чуть было не отправил бывшего чемпиона в нокаут в первом раунде, но тот смог выжить и продержаться до конца пятираундового боя. Однако Стрикланд был сильнее на протяжении всех 25 минут, разбил Адесанью и нейтрализовал сильные стороны уроженца Нигерии, забрав пояс.

Манера Стрикланда оскорблять соперников сыграла с ним злую шутку, так как Дю Плесси в ответ напомнил Шону о травмах и насилии, пережитых Стрикландом в детстве. Словесная перебранка вышла из-под контроля и соперники подрались, находясь в качестве зрителей на другом турнире. При этом американец пообещал зарезать или застрелить Дрикуса, если тот вновь заикнется о его детстве. В прошлом Шон сам умело использовал психологическое давление, дабы завладеть преимуществом в клетке, но сможет ли он справиться с эмоциями на UFC 297? 8 экспертов портала MMAjunkie выбрали Дю Плесси в качестве будущего победителя, и лишь трое проголосвали за Шона.

Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев

Арнольд Аллен vs Мовсар Евлоев Сделать ставку

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456254574&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Арнольд Аллен (19 побед, 2 поражения; 7 КО/ТКО, 4 SUB) — Мовсар Евлоев (17 побед; 3 КО/ТКО, 4 SUB)

Полулёгкий вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Аллена 3.10, победа Евлоева 1.37

Прогноз редакции: победа Аллена

Российский боец Мовсар Евлоев — уверенный фаворит у букмекеров перед схваткой с англичанином Арнольдом Алленом. Поединок девятого и четвертого номеров рейтинга полулегкого дивизиона мог бы возглавлять другой турнир UFC и быть рассчитанным на 5 раундов. Несмотря на сильное преимущество уроженца Ингушетии в глазах букмекеров это противостояние может быть гораздо более близким, чем уверены прогнозисты. В 18 боях, проведенных в общей сложности в UFC Евлоевым и Алленом, было 4 досрочных победы, каждая из них на счету англичанина.

Борцовские навыки россиянина являются самыми сильными в дивизионе, а в последних поединках он показал, что способен успешно сочетать их с боксерскими комбинациями в стиле Фрэнки Эдгара. Британец будет получать поддержку местной публики, так как уже давно тренируется в канадском клубе Tristar Gym, наверняка любое его попадание по сопернику вызовет бурную реакцию аудитории. Кто знает, как это повлияет на мнение судей? Аллен единственный раз уступил в октагоне. Это произоошло в бою против Макса Холлоуэя, однако Арнольд провел 5 раундов с одним из лучших бойцов в истории промоушена. Евлоев пока не сталкивался с соперниками такого класса, победа в этом противостоянии обеспечит ему более высокую позицию в рейтинге и выход на другие поединки претендентского уровня. Британец ни разу не сталкивался с темпом, равным тому уровню давления, который приносит в клетку Евлоев. Но что, если ему удастся избежать урона при переводе в партер и минимизировать время контроля на земле, в случае успешного тейкдауна в исполнении бойца из Ингушетии?

Тогда решающим фактором для выноса вердикта судей будет количество попаданий в стойке, а Аллен является гораздо более разнообразным ударником. Выбор редакции — победа британца раздельным решением судей в близком бою.

Крис Кёртис — Марк-Андре Барио

Крис Кёртис vs Марк-Андре Барио Сделать ставку

Крис Кёртис (30 побед, 10 поражений, 1 NC; 17 КО/ТКО, 1 SUB) — Марк-Андре Барио (16 побед, 6 поражений; 10 КО/ТКО, 1 SUB)

Средний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Кёртиса 1.53, победа Барио 2.55

Прогноз редакции: победа Кёртиса

Крис Кёртис — близкий друг и спарринг-партнер нынешнего обладателя титула в среднем весе Шона Стрикланда, бойцы впервые будут вместе выступать в главном карде турнира UFC. На данном этапе карьеры Кёртис менее успешен, чем его товарищ по команде из Xtreme Couture в Лас-Вегасе. Оба выхода Криса в откагон в прошлом году закончились неудачно. Поединок против Нассурдина Имавова в июле 2023 признали несостоявшимся из-за рассечения, полученного в результате столкновениями головами, а в бою с Кевином Гастелумом в апреле Кёртис проиграл решением судей. Рекорд американца в UFC 4 победы и 2 поражения, всего на профессиональном уровне он вышел победителем из 30 схваток и проиграл в 10. 17 нокаутов отлично иллюстрируют ударную мощь Кёртиса. С января 2020 по декабрь 2022 года он одержал 10 побед, из них 7 нокаутом и потерпел 1 поражение. Кёртис добавил себе в коллекцию на этом промежутке карьеры скальпы ведущих средневесов — Брендана Аллена и Хоакина Бакли.

Марк-Андре Барио не владеет техническим арсеналом бойцов элитного уровня, одолевших Кёртиса. На региональных турнирах Барио часто побеждал благодаря тактике бойцовского пса, с которой беспощадно преследовал соперников. Против оппозиции калибра UFC такой план не всегда работает, Барио победил в 5 и проиграл в 5 схватках. Недавно канадец начал тренироваться под руководством Генри Хуфта, известного способностью обучать эффективной ударной технике. В октагоне стиль ведения боя Барио изменился в сторону контролируемой агрессии и работы над набором очков с дистанции. Такая перемена принесла победу в бою с Эриком Андерсом. Тем не менее, Марк-Андре уступает и Имавову, и Джеку Хермансcону, выигрывавшим у Кертиса в октагоне.