«Интер» выиграет Суперкубок Италии: прогноз на матч с «Наполи»

«Наполи» и «Интер» выиграли свои полуфиналы Суперкубка Италии с одинаковым счетом 3:0, но чемпиону страны победа далась тяжелее. До 84-й минуты неаполитанцы вели 1:0, «Фиорентина» при этом упустила шанс забить с пенальти. Точку в матче поставил Дзербин после выхода на замену, он за короткое время успел забить дважды. Мадзарри поменял игру «Наполи», тренер перешел на игру в три центральных защитника.

Теперь неаполитанцы не настаивают на владении мячом, они заточены на более вертикальный футбол. Это вынужденное решение, состав «Наполи» сейчас далек от оптимального. Несколько игроков травмированы, Ангисса и Осимхен на Кубке Африки, а Зелиньски пока готов выходить только на замену.

«Интер» впечатлил в полуфинале с «Лацио». Команда Индзаги доминировала весь матч, и статистика это подтверждает: 23−5 по ударам по воротам, 7−0 по ударам в створ. Группа атаки с Лаутаро, Тюрамом, Чалханоглу и Мхитаряном в полном порядке, в обороне «Интер» тоже надежен. У черно-синих всего два поражения в этом сезоне, такой мощной команды у них давно не было. «Интер» теперь опасен не только в быстрых атаках, но и в позиционных. У «нерадзурри» хорошая скамейка запасных, так что им хватает сил бороться сразу за несколько трофеев в этом сезоне.

Поэтому логично, что «Интер» считается фаворитом в сегодняшнем финале. На победу команды Индзаги в основное время «Бетсити» предлагает коэффициент 1,70, и мимо такой ставки сложно пройти. «Наполи» сейчас не в лучшем состоянии, к тому же пошли слухи о переговорах с Моуринью. Так что позиции у Мадзарри шаткие, и это может сказаться на настрое команды.

Интересный вариант также предлагает «Фонбет»: победа «Интера», при этом он подаст больше 5,5 угловых за 3,10. В матче с «Лацио» черно-синие подали 7 угловых. Здесь они тоже будут играть первым номером и больше атаковать. У «Фиорентины» с «Наполи» было 6 корнеров, что тоже говорит в пользу этой ставки.