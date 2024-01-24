Тухелю пора догонять «Байер»: прогноз на матч «Бавария» — «Унион»

«Бавария» удивила в воскресенье, проиграв «Вердеру» 0:1. В матче, где коэффициент на победу мюнхенцев равнялся 1,10! Команда Тухеля прервала сразу несколько серий. «Бавария» впервые за 4 года не забила в домашнем матче в бундеслиге. «Бавария» впервые проиграла «Вердеру» с 2008 года.

Тухель сразу раскритиковал игроков, в первую очередь, за нежелание играть во всю силу с первых минут. Мюнхенцы беззубо провели первый тайм и включились, только когда пропустили после перерыва. У них давно уже есть проблемы в позиционных атаках, но они выезжали за счет быстрых отрывов Сане, за счет мастерства Кейна и Мусиалы. Но против «Вердера» голевых моментов было мало.

Для «Униона» этот сезон складывается провально. Берлинцы укрепились перед Лигой чемпионов, но заняли там лишь 4-е место в группе, а в бундеслиге прошли через серию поражений из 9 матчей. Это стоило работы главному тренеру Фишеру. При Белице дела пошли лучше, «Унион» поднялся с 18-го места в таблице на 15-е. В прошлом сезоне берлинцы были хороши в обороне, пропускали мало, на уровне топ-клубов. Теперь же у них в этой графе 31 гол в 16 турах. А атака не выручает, всего 17 забитых мячей. В выходные «Унион» не играл из-за погоды, так что вынужденный перерыв может сказаться на форме футболистов.

Для «Баварии» это критический момент в сезоне, отставание от «Байера» достигло 7 очков, пусть и при игре в запасе. Над Тухелем нависла угроза отставки. Мюнхенцам надо отреагировать на поражение от «Вердера».

Даже если в команде есть какие-то разногласия, сегодня от «Баварии» ждут только победы. Причем крупной победы. В «Лиге Ставок» поставить на то, что мюнхенцы на своем поле выиграют с форой −2,5, можно за 1,97. А в БК Pari есть вот такое интересное комбо: победа «Баварии» и она подаст больше 7,5 угловых за 2,10. С «Хоффенхаймом» и «Вердером» в 2024 году у мюнхенцев было 10 и 11 корнеров.