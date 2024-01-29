Лукаку и Дибала против худшей команды Серии А: прогноз на матч «Салернитана» — «Рома»

«Рома» выиграла первый матч при Де Росси, хотя эти 2:1 с «Вероной» получились не особо убедительными.

Римляне забили оба гола в первом тайме, а после перерыва обороняли преимущество. Ошибка вратаря Патрисиу оживила интригу в конце встречи, но три очка «волки» все же взяли. «Роме» по-прежнему тяжело создавать моменты без Дибалы. Поэтому опасность у чужих ворот сейчас возникает только в быстрых атаках. Сам Де Росси хочет, чтобы его команда доминировала на поле и быстро двигала мяч, пока что с этим есть сложности. Легенда «Ромы» продолжает доверять Патрисиу, тренер не собирается менять его из-за ошибки с «Вероной».

«Салернитана» прочно обосновалась на последнем месте в таблице, при этом регулярно дает бой топ-клубам Серии А. «Наполи» и «Ювентус» недавно только в добавленное время забили решающие голы. На своем поле в этом сезоне «Салернитана» отбирала очки у «Лацио» (2:1) и «Милана» (2:2). Команда Филиппо Индзаги пропускает больше всех в Италии, из-за этого она часто не может удержать преимущество в счете. Вот и в прошлом туре «Салернитана» быстро открыла счет с «Дженоа», но в итоге уступила 1:2. У хозяев поля не будет бомбардира Диа, есть еще несколько потерь. Впереди вся надежда на опытного полузащитника Кандреву.

У «Ромы» вернулся в строй Дибала, состав римлян близок к оптимальному. Римляне сейчас восьмые, отставание от 4-го места — четыре очка. От гостей ждут победы в этом матче, но аутсайдер, бьющийся за выживание всегда опасен. К тому же на выезде «Рома» не так хороша, как дома.

Ставка на «обе забьют» выглядит заманчиво, особенно за 2,05 в «Марафоне». У обеих команд она прошла в 4 из последних 5 игр. Хорошо смотрится и верх по голам: БК «Мелбет» предлагает на тотал больше 2,5 коэффициент 2,18.