Команда Клоппа уходит в отрыв: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Челси»

«Ливерпуль» ударно провел январь даже в отсутствие Салаха и Трента. Мерсисайдцы вышли в финал Кубка лиги и в ⅛ финала Кубка Англии, а в Премьер-лиге они по-прежнему первые. Даже новости об уходе Клоппа не сбили команду с победного настроя. В воскресенье «Ливерпуль» разгромил «Норвич» 5:2. Оказалось, что и без Салаха есть кому забивать, Нуньес и Жота хорошо с этим справляются. А теперь, с возвращением Трента и Робертсона, создавать моменты будет еще проще. Хотя соперники на этой неделе посложнее: после «Челси» команду Клоппа ждет битва с «Арсеналом».

У подопечных Почеттино все стабильно: «Челси» может уверенно выиграть в одном из матчей, но дальше у футболистов все те же проблемы в завершении моментов. Лондонцы хорошо выглядели 60 минут с «Астон Виллой», был интересный вариант с Палмером в роли форварда. «Челси» эффективно прессинговал соперника, но в итоге голов зрители так и не увидели. Интересно, что команда Почеттино лучше играет против топ-клубов: были 1:1 с «Ливерпулем», 2:2 с «Арсеналом» и 4:4 с «Манчестер Сити». Там не надо много владеть мячом, можно создавать моменты за счет прессинга и контратак, такой стиль больше подходит лондонцам.

Через месяц эти команды разыграют Кубок лиги, сейчас на кону тоже многое. «Ливерпуль» хочет и дальше лидировать с отрывом, а еще сегодняшняя победа станет 200-й для Клоппа в АПЛ. Мерсисайдцы особенно хороши на «Энфилде», при своих болельщиках они редко теряют очки. Последние 7 матчей с «Челси» закончились вничью, пора «Ливерпулю» прервать эту серию.

На победу хозяев поля с форой −1 БК Pari предлагает коэффициент 1,80. Хорошо смотрится также вариант «Ливерпуль» победит и обе забьют за 2,35 в «Лиге Ставок».