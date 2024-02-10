UFC Вегас 86: Херманссон vs Пайфер

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Джек Херманссон — Джо Пайфер

Джек Херманссон vs Джо Пайфер Сделать ставку

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Джек Херманссон (23 победы, 8 поражений; 11 КО/ТКО, 6 SUB) — Джо Пайфер (12 побед, 2 поражения; 8 КО/ТКО, 3 SUB)

Главный бой вечера, средний вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Херманссона 3.10, победа Пайфера 1.42

Прогноз редакции: победа Пайфера

Джек Херманссон выступает в UFC c 2016 года, но в преддверии противостояния в главном бою UFC Вегас 86 большее внимание приковано к его сопернику Джо Пайферу. Херманссон бьется под эгидой базирующегося в Лас-Вегасе промоушена гораздо дольше, чем американец Пайфер, но на данном этапе карьеры сложно представить шведа в списке претендентов на титул. При этом навыки Джека в партере представляют угрозу для бойцов элитного уровня среднего веса, на счету «Джокера» 6 побед болевыми и удушающими приемами и 11 нокаутом.

Почему Джо Пайфер является фаворитом в бою против Джека Херманссона? Американец обладает достаточным уровнем защиты от тейкдаунов и физической мощью для того, чтобы остановить попытки перевести бой в партер в исполнении Херманссона. 7 победных поединков Джо с 2019 по 2023 закончились нокаутом. Бойцовское прозвище Пайфера является отсылкой к тому, что поверженных им оппонентов впору складывать в «мешки для трупов». Также на подкасте Джо Рогана боец рассказал, как трижды побил рекорд Фрэнсиса Нганну на тренажере, измеряющем силу удара. Последняя победа «Джокера» нокаутом случилась в 2018 году и он явно уступает американцу в ударной мощи. Швед сталкивается с трудностями во время схваток с оппонентами, превосходящими его в габаритах, силовых показателях и борцовских навыках, поэтому Пайфер имеет все шансы закончить поединок досрочно в пределах трех раундов.

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Дэн Иге — Андрэ Фили

Дэн Иге vs Андрэ Фили Сделать ставку

Дэн Иге (17 побед, 7 поражений; 5 КО/ТКО, 6 SUB) — Андрэ Фили (23 победы, 10 поражений, 1 NC; 3 КО/ТКО, 2 SUB)

Полулегкий вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Иге 1.63, победа Фили 2.38

Прогноз редакции: победа Иге

Большинство оппонентов Дэна Иге в последних поединках — представители элиты полулегкого веса. Уроженец Гавайских островов не раз доказывал в октагоне, что превосходит бойцов, находящихся за пределами топ-15. Две победы в последних трех поединках Иге одержал в доминирующей манере. Дэн успешно комбинирует в октагоне боксерские навыки с грэпплингом, такое сочетанией бойцовских качеств в прошлом могло доставить неудобства для Андрэ Фили. Боец из Калифорнии выступает в UFC на протяжении 11 лет и продолжает демонстрировать прогресс в различных аспектах смешанных боевых искусств. Раньше Фили выделялся умением работать в стойке, откуда наносил размашистые удары ногами. Во время последнего выхода в октагон боец из команды Alpha Male нокаутировал противника впервые за 4,5 года. Дэн Иге способен работать первым номером на протяжении трех раундов и нанести Фили достаточное количество урона, чтобы выйти победителем из их противостояния.

Родолфо Виейра — Армен Петросян

Родолфо Виейра vs Армен Петросян Сделать ставку

Родолфо Виейра (9 побед, 2 поражения; 1 КО/ТКО, 8 SUB) — Армен Петросян (9 побед, 2 поражения; 6 КО/ТКО)

Средний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Виейра 2.07, победа Петросяна 1.82

Прогноз редакции: победа Петросяна

Бразильский боец Родолфо Виейра готовился к схватке против Армена Петросяна под руководством тренера Диего Браги, в прошлом работавшего с легендой UFC Андерсоном Сильвой. В ноябре 2023 года Диего погиб от пуль представителей местной преступной группировки. Родолфо перенес тренировочный лагерь в Рио-де-Жанейро к другому бойцу UFC Дэйви Рамосу. Виейра надеется посвятить победу над Петросяном погибшему тренеру. 8 экспертов портала MMAjunkie проголосовали за то, что Армен Петросян окажется сильнее в бою с бразильцем. Его задача — разбивать Родолфо на дистанции и не подпускать на ближнюю дистанцию, где «Охотник на черных поясов» сможет угрожать переводом в партер.