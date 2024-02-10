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UFC Вегас 86: Херманссон vs Пайфер

Джек Херманссон — Джо Пайфер, Дэн Иге — Андрэ Фили, Родолфо Виейра — Армен Петросян: прогнозы на UFC Вегас 86, ставки и коэффициенты.

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Джек Херманссон — Джо Пайфер

Джек Херманссон vs Джо Пайфер
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Джек Херманссон выступает в UFC c 2016 года, но в преддверии противостояния в главном бою UFC Вегас 86 большее внимание приковано к его сопернику Джо Пайферу. Херманссон бьется под эгидой базирующегося в Лас-Вегасе промоушена гораздо дольше, чем американец Пайфер, но на данном этапе карьеры сложно представить шведа в списке претендентов на титул. При этом навыки Джека в партере представляют угрозу для бойцов элитного уровня среднего веса, на счету «Джокера» 6 побед болевыми и удушающими приемами и 11 нокаутом.

Почему Джо Пайфер является фаворитом в бою против Джека Херманссона? Американец обладает достаточным уровнем защиты от тейкдаунов и физической мощью для того, чтобы остановить попытки перевести бой в партер в исполнении Херманссона. 7 победных поединков Джо с 2019 по 2023 закончились нокаутом. Бойцовское прозвище Пайфера является отсылкой к тому, что поверженных им оппонентов впору складывать в «мешки для трупов». Также на подкасте Джо Рогана боец рассказал, как трижды побил рекорд Фрэнсиса Нганну на тренажере, измеряющем силу удара. Последняя победа «Джокера» нокаутом случилась в 2018 году и он явно уступает американцу в ударной мощи. Швед сталкивается с трудностями во время схваток с оппонентами, превосходящими его в габаритах, силовых показателях и борцовских навыках, поэтому Пайфер имеет все шансы закончить поединок досрочно в пределах трех раундов.

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Дэн Иге — Андрэ Фили

Дэн Иге vs Андрэ Фили

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Большинство оппонентов Дэна Иге в последних поединках — представители элиты полулегкого веса. Уроженец Гавайских островов не раз доказывал в октагоне, что превосходит бойцов, находящихся за пределами топ-15. Две победы в последних трех поединках Иге одержал в доминирующей манере. Дэн успешно комбинирует в октагоне боксерские навыки с грэпплингом, такое сочетанией бойцовских качеств в прошлом могло доставить неудобства для Андрэ Фили. Боец из Калифорнии выступает в UFC на протяжении 11 лет и продолжает демонстрировать прогресс в различных аспектах смешанных боевых искусств. Раньше Фили выделялся умением работать в стойке, откуда наносил размашистые удары ногами. Во время последнего выхода в октагон боец из команды Alpha Male нокаутировал противника впервые за 4,5 года. Дэн Иге способен работать первым номером на протяжении трех раундов и нанести Фили достаточное количество урона, чтобы выйти победителем из их противостояния.

Родолфо Виейра — Армен Петросян

Родолфо Виейра vs Армен Петросян

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Бразильский боец Родолфо Виейра готовился к схватке против Армена Петросяна под руководством тренера Диего Браги, в прошлом работавшего с легендой UFC Андерсоном Сильвой. В ноябре 2023 года Диего погиб от пуль представителей местной преступной группировки. Родолфо перенес тренировочный лагерь в Рио-де-Жанейро к другому бойцу UFC Дэйви Рамосу. Виейра надеется посвятить победу над Петросяном погибшему тренеру. 8 экспертов портала MMAjunkie проголосовали за то, что Армен Петросян окажется сильнее в бою с бразильцем. Его задача — разбивать Родолфо на дистанции и не подпускать на ближнюю дистанцию, где «Охотник на черных поясов» сможет угрожать переводом в партер.

Сергей Березовский

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